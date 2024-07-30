На суше и на воде: какие развлечения ждут участников и зрителей Фонтанка SUP

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помимо красочного сап-карнавала, который охватит центр города 3 августа , на Фонтанка SUP будет много развлечений и активностей от партнеров фестиваля. Большая часть из них ждет вас в стартовом городке. Готовьтесь много фотографироваться, улыбаться и, конечно, получать подарки. И для этого даже необязательно спускаться на воду!



Стартовый городок развернется 3 августа между Марсовым полем и набережной реки Мойки от Садовой улицы до Царицынского проезда. Все основные активности будут сосредоточены именно здесь, но по пути участников фестиваля будут ждать приятные сюрпризы — для этого задействованы мосты и спуски по маршруту.



С каждым годом у Фонтанка SUP все больше партнеров, и каждый стремится придумать что-нибудь необычное. Так, Мегамаркет, который стал генеральным партнером фестиваля, откроет 3 августа порт поддержки участников — SupPort, соединив в названии слова SUP (то, ради чего мы все собираемся 3 августа) и support — от англ. «поддержка». Локацию можно будет найти по яркой фиолетово-зеленой палитре. Здесь будет станция подкачки, где можно подготовить сап для заплыва; в бьюти-зоне можно будет создать яркий фестивальный образ, а в бренд-зоне — зарегистрироваться, выполнить задания и получить классный летний мерч. И уж точно вы не пройдете мимо смотровой площадки с арт-объектом: здесь можно будет посмотреть сверху на все происходящее и сделать отличные фотографии!



Фото: предоставлено «Газпром нефтью» Поделиться Поделиться





«Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля — приготовила целую креативную программу для мероприятия. Так, во время Фонтанка SUP состоится первый в истории SUP Стендап — комедийный стендап-концерт на воде. Команда «Газпром нефти» разработала для него специальную плавучую сап-сцену, на которой для участников заплыва и зрителей онлайн-трансляции в соцсетях компании с двухчасовым шоу выступят стендап-комики Алексей Квашонкин, Гурам Демидов и Влад Васильев.

К нам на фестиваль приедет трак от Альфа-Банка — стратегического партнера Фонтанка SUP. Здесь можно будет получить стильный мерч и узнать об актуальных банковских продуктах.

Специально для питомцев и их хозяев компания «Четыре лапы» — партнер номинации «Я и ценный пассажир» — приготовила много полезных и веселых занятий. Здесь можно будет проконсультироваться с ветеринарным врачом, добавить в свой образ ярких красок и сделать аквагрим, а после этого — запечатлеть свой образ на память в фотобудке; в сопровождении кинолога пройти препятствия в зоне аджилити, отдохнуть на шезлонгах, а также принять участие в беспроигрышной лотерее и получить подарки для питомца. Ориентируйтесь на яркие фирменные цвета компании — оранжевый и розовый.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Партнер номинации «Блестящая идея» — компания Ингосстрах — предлагает на своем стенде накачать сап, прокачать сап — и прокачать себя, чтобы излучать уверенность на заплыве. Здесь можно будет получить стикеры для сапборда и для телефона, будет установлена станция с глиттером и переводными тату — чтобы ваш образ стал еще более блестящим, а также получить полезный мерч от Ингосстраха — панамки от солнца и чехлы для защиты телефонов. Если вам нужна страховка для активного отдыха на природе — то в этом тоже помогут специалисты компании.



Хотите добавить своему образу еще больше яркости — с самого утра 3 августа заходите в гости в корнер компании Avon — партнера номинации «Игра цвета»: тут вас будут ждать визажисты, которые помогут примерить на себя различные оттенки губной помады. А сразу после этого можно отправить фото для участия в конкурсе лучших образов, где призом будут бьюти-наборы от компании, или сделать сторис в фотозоне для ярких воспоминаний. Вообще, готовьтесь сделать много фотографий. Например, когда еще можно будет сфотографироваться с клубникой и томатом — ну если не у себя на даче? В стартовом городке вас ждет масштаб покрупнее в виде ростовых кукол от сервиса доставки товаров из магазинов и еды из ресторанов Купер. А пока участники плывут, на одном из мостов их будет развлекать команда чирлидинга, а также можно будет получить воздушные шары-звезды из фольги.



Еще на одном мосту пройдет утреннее пати с блогерами в тематике «Утро. ТНТ» от официального телепартнера фестиваля — телеканала ТНТ.

И, конечно, и в стартовом городке и на всем протяжении маршрута фестиваль будет сопровождаться музыкой от радиопартнера — радиостанции «Европа Плюс».

Еще одно развлечение — можно следить за тем, как плывет ваш друг или родственник по маршруту, благодаря функции «Друзья на карте» геосервиса 2ГИС, с которой вы можете видеть на карте в приложении, где сейчас находятся близкие. А если добавить в друзья еще и пользователя Фонтанка SUP, то можно принять участие в розыгрыше призов.

Перед стартом важно не только хорошо выспаться, но и основательно подкрепиться, чтобы хватило сил до самого финиша. Для этого вам стоит отправиться к месту встречи «Теремка», где вас будет ждать яркий фуд-трак, в котором судари и сударыни приготовят для вас блин на любой вкус — обязательно с щедрой порцией сметаны.



Перекусить можно будет и на стенде Торговой сети «ДИКСИ», которая второй год подряд является генеральным партнером открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Здесь можно получить бесплатно кофе, воду, бананы и яблоки. А основная активность партнера развернется в виртуальном пространстве — в телеграм-канале, где можно будет выиграть различные призы, вплоть до гидроцикла.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хотите не только хлеба, но и зрелищ? Тогда не пропустите выступление афро-шоу «БАБУК» на сцене стартового городка, организованное холдингом «РСТИ».



Что еще можно получить на нашем фестивале? Например, бейсболку от официального партнера — компании VICTORIA STENOVA и фирменную футболку и семплы термопереноса наклеек от принтерии «Ямайка».



Не пропустите ни одной фотозоны — вас ждут красивые декорации от холдинга Setl Group — официального командного партнера фестиваля, холдинга «РСТИ», а также знаменитый Рыжий кот — талисман компании «Эталон» — партнера номинации «Музыкальный сап». И, конечно, будет яркая фотозона от организаторов фестиваля — городского портала «Фонтанка.ру». Также здесь можно будет приобрести фирменный мерч фестиваля, чтобы надолго сохранить свои воспоминания.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И это еще не все активности, которые вас ждут на фестивале Фонтанка SUP 3 августа — мы с нетерпением ждем участников и зрителей и надеемся на то, что день, проведенный с нами, оставит только позитивные впечатления.