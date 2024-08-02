Нежелательные организации, треш-стримы и новый режим высылки. Совфед одобрил целый пакет законов

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил ряд законов. В том числе о признании нежелательными организаций, деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах и легализации майнинга. Об этом в пятницу, 2 августа , сообщает ТАСС. Рассказываем, какие именно законы одобрил Совфед. Нежелательные иностранные организации

Согласно одобренному закону, после его вступления в силу появится возможность признавать нежелательными любые иностранные организации, а не только неправительственные. Оговаривается, что закон не распространяется на те межправительственные организации, в которых состоит Россия, а также те, которые являются частью структуры органов госвласти иностранного государства.



Причиной признания организации нежелательной может послужить то, что она угрожает конституционному строю России, обороноспособности или безопасности страны, а также влияет на выборы и референдумы на территории РФ. В настоящее время в стране 160 организаций , которые Минюст признал нежелательными в России.



Новый режим высылки иностранцев

Помимо этого, на пленарном заседании Совфед, как сообщает ТАСС, одобрил введение нового режима высылки иностранцев, действующий в отношении тех, кто нарушил срок пребывания в России, просрочил свои миграционные документы или совершил правонарушение.



После введения режима высылки иностранцы не смогут покупать недвижимость в России, менять место пребывания без разрешения, выезжать за пределы региона, а также управлять транспортом.

Данные мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля, доступ к которому будут иметь как органы государственной власти, так и юридические и физические лица. Согласно поправкам, если иностранец или человек без гражданства захочет вступить в брак, ЗАГС должен будет проверить, находится ли он в этом реестре.



Использование приставами силы и оружия

В ходе заседания верхней палаты парламента сенаторы одобрили закон о праве судебных приставов применять силу, спецсредства, а также оружие в определенных случаях.

Новые нормы распространяются на всех сотрудников органов принудительного исполнения — в установленных законом случаях. Приставы получат право применять физическую силу для задержания или пресечения преступлений и правонарушений, если несиловые методы не дают результата.

Отмечается, что сотрудников обяжут проходить спецподготовку и проверяться на пригодность к действиям в случае необходимости. Проверки будут проходить не реже одного раза в год. При этом о намерении применить силу, спецсредства или оружие нужно будет сообщить заранее и дать гражданину достаточно времени, чтобы выполнить требования сотрудника.



Запрет треш-стримов

На пленарном заседании одобрили закон, который запрещает в России распространение треш-стримов, то есть информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий.

Так, отягчающим обстоятельством будет считаться совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях. При этом усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее распространенных среди треш-стримеров. К таким преступлениям относятся: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.



Военная служба

На пленарном заседании рассмотрели проекты в области военной службы. Так, одобрили закон о лишении приобретенного российского гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, а также о дисциплинарном аресте бойцов спецоперации по решению их командиров. При этом СФ подчеркнул, что нормы об аресте не распространяются на случаи использования гаджетов для выполнения боевых задач.

Среди других одобренных поправок, которыми дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе», — обязанность работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках. Для передачи информации предлагают использовать портал госуслуг, а также реестр воинского учета.



Обработка обезличенных персональных данных

Сенаторы также одобрили закон о порядке обезличивания персональных данных. Так, Минцифры России наделили правом формировать составы обезличенных персональных данных, сгруппированных по определенному признаку. При этом их обработка не позволит связать имеющиеся сведения с конкретным человеком. Также регламентируется порядок создания региональных составов персональных данных.



Кроме того, одобренный документ разрешает передачу обезличенных изображений лиц и записей голосов москвичей для обработки без их согласия.

