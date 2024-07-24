Госдума разрешила приставам применять силу и оружие

Всем сотрудникам органов принудительного исполнения в России дадут право применять силу, спецсредства и огнестрельное оружие в ряде случаев, а также фиксировать нарушения на фото, видео и аудио. Соответствующий законопроект Госдума приняла 24 июля сразу во втором и третьем чтениях, пишет ТАСС.

Документ вносит поправки в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Сейчас физическую силу, спецсредства и оружие могут применять только приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов. Новые нормы распространяют эти полномочия на всех сотрудников органов принудительного исполнения — в установленных законом случаях.

При этом сотрудники должны будут проходить спецподготовку и не реже раза в год проверяться на пригодность к действиям в таких случаях. О намерении применить силу, спецсредства или оружие нужно будет предупредить и дать гражданину достаточно времени, чтобы выполнить требования сотрудника. Обо всех случаях их применения пристав обязан будет немедленно сообщить старшему и в течение 24 часов подать рапорт, а если дело было в суде — письменно информировать председателя.

Если в ходе применения силы есть раненые, сотрудники должны обеспечить оказание им первой помощи. Также если гражданин был ранен или убит, сотрудник обязан в течение суток уведомить об этом прокуратуру и близких пострадавшего и «по возможности» сохранить место происшествия без изменений. Применение силы не должно создавать угрозу для случайных свидетелей, а превышение полномочий влечет ответственность по закону. Но если действия пристава сочтут законными, ответственности за причиненный вред он не несет.

Приставам разрешат применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для задержания или пресечения преступлений и правонарушений, если несиловые методы не дают результата. Спецсредства, такие как аэрозоли со слезоточивыми и раздражающими веществами, шокеры, резиновые палки и наручники, можно будет применять для отражения нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, для пресечения сопротивления или нападения на пристава, для задержания того, кто угрожает людям и собственности, для принудительного привода в суд, доставки задержанных в ОВД или подлежащих выдворению — в спецучреждения.

При этом запрещается применять спецсредства к тем, кто совершает правонарушения ненасильственного характера, явно беременным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним. Исключение — если они вооружены и угрожают жизни и здоровью сотрудников. Отдельно прописано, что резиновой палкой нельзя бить по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам и в область проекции сердца.