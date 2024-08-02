Мужчины под видом девушек шантажировали россиян сливом нюдсов. За два года со 119 человек они получили 2,6 миллиона рублей

В Ставрополье сотрудники ГУУР МВД России накрыли группу молодых людей, которые под видом девушек в мессенджерах и соцсетях знакомились с парнями, обменивались нюдсами, а потом угрожали слить компромат. За два года таким образом они получили более 2,6 миллиона рублей. Об этом 2 августа рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
Свою деятельность шантажисты вели с февраля 2021-го по сентябрь 2023 года. Они создали несколько аккаунтов и общались с мужчинами в чатах знакомств. Если разговор завязывался, жертвам предлагали перейти в личку, где далее начинался обмен фото- и видеонюдсами с обеих сторон. Злоумышленники получали номера телефонов и персональные данные и начинали вымогать деньги, угрожая тем, что покажут полученные интимные материалы родственникам и друзьям жертв.
Всего вымогателям удалось обмануть 113 россиян из 19 регионов страны. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 22 человека.
«Фонтанка» ранее рассказывала о петербурженке Инне Осыкиной, которая шантажировала подругу сливом ее интимных фото. Выкупить нюдсы она предлагала за 45 тысяч рублей.