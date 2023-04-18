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    Суд отправил на принудительные работы петербурженку, которая шантажировала знакомую интимными фото

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    6 комментариев

    Работать на благо города должна петербурженка Инна Осыкина после того, как за 45 тысяч была готова не показывать миру обнаженные фотографии потерпевшей. Девушка предпочла сдать шантажистку полиции.

    О решении суда 18 апреля пишет пресс-служба судов города. Осыкина, установил суд, незадолго до последнего Нового года написала в «вотсап» своей знакомой. Суть сообщения заключалась в том, что у Осыкиной есть интимные фото собеседницы, и если она их не выкупит за 45 тысяч рублей, то кадры получат более широкое распространение.

    На шантаж «модель» не повелась и написала заявление в полицию. Осыкину признали виновной в вымогательстве и приговорили к шести месяцам в колонии. Подсудимая признала вину, дело слушали без исследования доказательств. Суд счел, что исправиться девушка может и на свободе — ей на тот же срок назначили принудительные работы, 10% из зарплаты будет уходить государству.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    Гость18 Апр 2023 в 18:18
    тупые новости
    +0−0
    Гость18 Апр 2023 в 18:13
    где енто хвото?
    +1−0
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