Суд отправил на принудительные работы петербурженку, которая шантажировала знакомую интимными фото

Работать на благо города должна петербурженка Инна Осыкина после того, как за 45 тысяч была готова не показывать миру обнаженные фотографии потерпевшей. Девушка предпочла сдать шантажистку полиции.

О решении суда 18 апреля пишет пресс-служба судов города. Осыкина, установил суд, незадолго до последнего Нового года написала в «вотсап» своей знакомой. Суть сообщения заключалась в том, что у Осыкиной есть интимные фото собеседницы, и если она их не выкупит за 45 тысяч рублей, то кадры получат более широкое распространение.