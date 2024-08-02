Премьер Финляндии: сейчас нет никакой возможности открыть КПП на границе с Россией

На сегодняшний день власти Финляндии не считают возможным открыть пропускные пункты на границе с Россией. Об этом 2 августа в интервью газете Iltalehti рассказал премьер-министр Суоми Петтери Орпо.
«На данный момент я все еще считаю, что возможностей для открытия [границы] нет», — заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо.
По его словам, возможное открытие границ потребует от Москвы гарантий, что на пограничные пункты будут приезжать только люди с действительными проездными документами. Если это приведет к такому же хаосу, который все наблюдали в конце 2023 года, то этого нельзя допустить, уточнил политик.
«Я сейчас очень осторожно отношусь к открытию пограничных станций», — отметил премьер.
Как подчеркнул Орпо, в Европе отнеслись с большим пониманием по поводу принятия в Финляндии так называемого закона «о выдворении». «В Европе существует большая обеспокоенность по поводу того, откроется ли новый нелегальный путь въезда в Европу с севера», — рассказал Орпо, уточнив, что большинство беженцев попытаются продолжить свою миграцию в Центральную Европу. В этой связи Финляндия ставит перед собой новую цель — принять закон, который будет эффективно бороться с «инструментальной миграцией» на уровне ЕС.
Благодаря новому закону сейчас 2 тысячи финских пограничников проходят переобучение, чтобы противодействовать потокам «беженцев». Сейчас власти устанавливают у границы с Россией контейнеры для собеседований с просителями убежища. «Фонтанка» подробно рассказывала, как будет работать закон о выдворении и как он сможет повлиять на открытие границы с РФ.