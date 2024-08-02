Премьер Финляндии: сейчас нет никакой возможности открыть КПП на границе с Россией

На сегодняшний день власти Финляндии не считают возможным открыть пропускные пункты на границе с Россией. Об этом 2 августа в интервью газете Iltalehti рассказал премьер-министр Суоми Петтери Орпо.

«На данный момент я все еще считаю, что возможностей для открытия [границы] нет», — заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

По его словам, возможное открытие границ потребует от Москвы гарантий, что на пограничные пункты будут приезжать только люди с действительными проездными документами. Если это приведет к такому же хаосу, который все наблюдали в конце 2023 года, то этого нельзя допустить, уточнил политик.