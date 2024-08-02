Куда пойти 2–4 августа: «Весть» в Русском музее, аэропланы в Царском Селе и выставка флоксов

В первые выходные августа погружаемся в мир информации в корпусе Бенуа и буйство красок флоксов в Ботаническом саду и едем в Царское Село ради мечты о полётах.

Актуальное Русский музей принëс информационную «Весть» До 2 декабря, 0+



В залах корпуса Бенуа открывается выставка «Весть» об информации, её трансформации и изменчивости. Через картины художников-классиков, авангардистов и современных стрит-артистов зрители будут думать, что такое коммуникация в разных её проявлениях. Двенадцать залов — «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Сплетни, слухи, дезинформация» и так далее, включая «Вести из космоса», — выстроятся в своего рода временную линию, проходя по которой зрители переосмыслят само явление общения.

Арт-группа ГрОМ Информационная шахта Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





«Поющий мир» покажет магию голоса

До 6 августа, 6+

Сотни профессиональных и любительских хоровых, народных коллективов и вокальных ансамблей приезжают в Петербург на фестиваль «Поющий мир». Участники выступят в соборах, церквях и в Капелле. В пятницу детские, женские и мужские хоры выйдут к зрителям в Евангелическо-лютеранской церкви святой Марии, затем под крышей храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Обширная субботняя программа начнется с концерта в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Время выступлений лучше смотреть на сайте.



Флоксы и «Иммигранты Нового Света» — в Ботаническом саду 1–4 августа, 0+

В Ботаническом саду в этот уик-энд одновременно проходят две выставки: «Мир флоксов» и «Иммигранты Нового Света». Если название первой говорит само за себя, то вторая посвящена уникальным растениям Америки. В этом году в «Мир флоксов» посетителей будут погружать до воскресенья, показывая редкие селекционные сорта, которые удивляют разнообразием оттенков. Мини-фестиваль «Иммигранты Нового Света» должен пройти в субботу и воскресенье.



Аэропланы — в Царском Селе 3 и 4 августа, 6+

Конно-показательные выступления, масштабные модели и проектные чертежи летательных аппаратов, интерактивные военно-исторические лагеря: как минимум ради этого стоит приехать в Царское Село на военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914». В центре внимания окажутся полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций: образец первого в мире тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» и аэроплан «Фарман-16» из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса. Мечты о небе и развитие технологий — две темы, о которых на празднике будут говорить много. Во дворе Ратной палаты будут идти фильмы об авиации и воздухоплавании начала XX века.

Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





В музеях Музей политистории покажет плакаты Первой мировой До 15 сентября, 6+

К 110-летию начала Первой мировой войны Музей политической истории показывает лубки и плакаты того времени, форму фронтовиков, образцы оружия и снаряжения. Выставка «Герои «забытой» войны. Лубки Первой мировой войны из коллекции Музея политической истории» проработает в Главном здании до осени.



Китайская каллиграфия — от современного мастера До 15 сентября, 6+

В Михайловском замке открылась выставка «Искусство китайской каллиграфии на Великом чайном пути». Автором свитков стал современный каллиграф Лю Хуншэн, который занимается этим искусством с раннего детства. На экспозицию в Русский музей он предоставил не только оригинальные работы и подробные разборы стиля письма великих каллиграфов разных эпох, но и копии со стел знаменитых мастеров древности. При этом даже такие «перерисовки» не бездушны — считается, что каллиграфия в исполнении каждого автора уникальна, потому что на результат серьезно влияет манера письма, определяемая характером и темпераментом каллиграфа.

С сюжетными миниатюрами знакомит Павловск

До 20 октября, 0+

В Библиотеке Росси Большого Павловского дворца открылась экспозиция «Сюжетная миниатюра XVII–XIX из коллекции четырех императриц». Музей-заповедник знакомит с собранием сюжетных миниатюр Екатерины Великой, Марии Федоровны, Елизаветы Алексеевны и Александры Федоровны. Мини-картины часто были копиями с известных полотен, а владельцы устраивали для них особые кабинеты в резиденциях, создавая миниатюрные галереи любимых работ. Фотографы покажут свою «самую красивую страну»

До 15 октября, 0+

Выставка Русского географического общества «Самая красивая страна» в Музее военно-морской славы в Кронштадте покажет почти 150 снимков дикой природы и удалённых уголков России. Каждый кадр был выбран из десятков, ведь фотоконкурс, по названию которого и получила имя выставка, считается одним из самых авторитетных. В выставочном пространстве «Острова фортов» фотографии будут представлены в отдельных лайтбоксах, а некоторые из них «оживут» на большом экране с помощью новых технологий. Вход бесплатный.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Театральное «Мастерская» научит «серьезности» по пьесе Уайльда 2 августа, 19:00, 16+

Постановкой одной из самых популярных комедий Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным» театр «Мастерская» открывает новый сезон. Режиссёр Сергей Паньков использует элементы нон-фикшна: помощника режиссера на сцене играет действительный помреж театра «Мастерская», машиниста сцены — реальный монтировщик, гримёра — гример, а костюмера, соответственно, — костюмер. Режиссёр воссоздает на сцене репетиционный процесс, используя приём «театра в театре». Спектакль становится исповедью и одновременно — исповедью о «серьёзности» и честности по отношению к себе и к профессии.

Театр «Легенда» приглашает на день детства

3 августа, 11.00 и 13.00, 6+

Пятница в театре «Легенда» объявляется детским днём. Программа начнётся с музыкального спектакля «Приключения Федоры», а продолжится сказкой «Путешествие Нильса с дикими гусями». В обоих представлениях постановщики обратили особое внимание на соответствие оригиналу и оформление сцены. В истории о Федоре персонажи, изображающие сбежавшую посуду, одеты в фантастические костюмы-трансформеры, которые всегда привлекают внимание зрителей.



Послушать музыку «Планета К-30» преобразит «Брусницын» 2 и 3 августа, 18+

Мультимедийные инсталляции и чилл-зоны, сразу четыре сцены и несколько десятков артистов, в том числе гости из Африки, Европы, Америки, — таков «стартовый набор» фестиваля «Планета К-30». В пятницу территория «Брусницына» превратится в большой «Диско-клуб» с самыми модными и молодыми артистами. В субботу на сцене — мэтр нью-йоркского хауса JUS-ED, харизматичный перформер нидерландец SAN PROPER, канадец DEADBEAT, знаменитый тонким сочетанием минимала и цифрового даба и много других.

K-pop-звезда выступает в «А2»

2 августа, 17:00, 12+

K-pop-артист, бывший участник популярного корейского бойз-бэнда Stray Kids, Ким Уджин приезжает в Петербург с концертом. Исполнитель выйдет на сцену в клубе «А2» и исполнит лучшее из написанного в последнее время. Музыкант покинул группу два года назад, сосредоточился на сольном творчестве и выпустил сингл Still Dream.

Смелые импровизации — в «Летнем театре» 2 августа, 20:00, 12+

Создавать диалог между инструментами, опираясь на композиционные «лоскутки», в пятницу на сцене «Бутылки» в Новой Голландии возьмутся музыканты Russian Improv Group. Проект саксофониста Сергея Храмцевича — своего рода импровизационная околоджазовая музыкальная лаборатория, где основной метод композиции строится на мелодических и ритмических паттернах со свободным подходом к импровизации. Благодаря этому каждый концерт становится сюрпризом и удивляет оригинальным звучанием.

Хиты из 80-х — в «Севкабель Порту»

3 августа, 19:00, 6+

Хиты 1980-х в «Севкабель Порту» в субботу исполнит симфонический Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева. В программе песни, ставшие «маркером» эпохи: Modern Talking и Boney M, A-Ha и ABBA, Tina Turner, Bad Boys Blue.

IOWA — на крыше Roof Place 4 августа, 19:00, 6+

IOWA даёт большой летний концерт на крыше Roof Place. Поп-звезда исполнит главные хиты, которые фанаты знают наизусть, и зарядит настроением в один из первых дней августа, напоминая, что лето ещё не кончилось.

Cream Soda даст летний звук 4 августа, 19:30, 16+

Cream Soda устраивает большой августовский концерт под открытым небом. Во Дворе Гостинки музыканты поэкспериментируют с образами и звучанием и заразят «танцевальной лëгкостью».

На экранах «Империя» уже в российском прокате С 1 августа, 18+

В прокат выходит комедия Брюно Дюмона «Империя», пародирующая космическую сагу «Звездные войны». Сонная рыбацкая деревушка неожиданно становится ареной битвы инопланетных кланов Добра и Зла. Стороны не остановятся ни перед чем, чтобы перетянуть на свою сторону ребёнка с задатками нового мессии или антихриста. Премьера ленты прошла в феврале этого года на Берлинском международном кинофестивале.



Антон Лапенко сыграет разочаровавшегося неудачника С 1 августа, 18+

В кинотеатрах — романтическая комедия Артема Лемперта «Тополиный пух». Сюжет вращается вокруг одинокого неудачника Саши в исполнении Антона Лапенко, который мечтал стать пилотом, а вынужден работать охранником. В момент, когда парень собирается свести счёты с жизнью, на его пути появляется девушка. У героини Аглаи Тарасовой уже есть молодой человек, но это не мешает Саше втянуть её в самое опасное приключение в жизни.

«Судная ночь» покажет борьбу за джекпот



С 1 августа, 18+

