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    Куда пойти 2–4 августа: «Весть» в Русском музее, аэропланы в Царском Селе и выставка флоксов

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    В первые выходные августа погружаемся в мир информации в корпусе Бенуа и буйство красок флоксов в Ботаническом саду и едем в Царское Село ради мечты о полётах.

    Актуальное

    Русский музей принëс информационную «Весть»

    До 2 декабря, 0+

    В залах корпуса Бенуа открывается выставка «Весть» об информации, её трансформации и изменчивости. Через картины художников-классиков, авангардистов и современных стрит-артистов зрители будут думать, что такое коммуникация в разных её проявлениях. Двенадцать залов — «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Сплетни, слухи, дезинформация» и так далее, включая «Вести из космоса», — выстроятся в своего рода временную линию, проходя по которой зрители переосмыслят само явление общения.

    Арт-группа ГрОМ Информационная шахта
    Арт-группа ГрОМ Информационная шахтаФото: пресс-служба ГРМ
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    «Поющий мир» покажет магию голоса

    До 6 августа, 6+

    Сотни профессиональных и любительских хоровых, народных коллективов и вокальных ансамблей приезжают в Петербург на фестиваль «Поющий мир». Участники выступят в соборах, церквях и в Капелле. В пятницу детские, женские и мужские хоры выйдут к зрителям в Евангелическо-лютеранской церкви святой Марии, затем под крышей храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Обширная субботняя программа начнется с концерта в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Время выступлений лучше смотреть на сайте.

    Флоксы и «Иммигранты Нового Света» — в Ботаническом саду

    1–4 августа, 0+

    В Ботаническом саду в этот уик-энд одновременно проходят две выставки: «Мир флоксов» и «Иммигранты Нового Света». Если название первой говорит само за себя, то вторая посвящена уникальным растениям Америки. В этом году в «Мир флоксов» посетителей будут погружать до воскресенья, показывая редкие селекционные сорта, которые удивляют разнообразием оттенков. Мини-фестиваль «Иммигранты Нового Света» должен пройти в субботу и воскресенье.

    Аэропланы — в Царском Селе

    3 и 4 августа, 6+

    Конно-показательные выступления, масштабные модели и проектные чертежи летательных аппаратов, интерактивные военно-исторические лагеря: как минимум ради этого стоит приехать в Царское Село на военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914». В центре внимания окажутся полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций: образец первого в мире тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» и аэроплан «Фарман-16» из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса. Мечты о небе и развитие технологий — две темы, о которых на празднике будут говорить много. Во дворе Ратной палаты будут идти фильмы об авиации и воздухоплавании начала XX века.

    Фото: ГМЗ «Царское Село»
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    В музеях

    Музей политистории покажет плакаты Первой мировой

    До 15 сентября, 6+

    К 110-летию начала Первой мировой войны Музей политической истории показывает лубки и плакаты того времени, форму фронтовиков, образцы оружия и снаряжения. Выставка «Герои «забытой» войны. Лубки Первой мировой войны из коллекции Музея политической истории» проработает в Главном здании до осени.

    Китайская каллиграфия — от современного мастера

    До 15 сентября, 6+

    В Михайловском замке открылась выставка «Искусство китайской каллиграфии на Великом чайном пути». Автором свитков стал современный каллиграф Лю Хуншэн, который занимается этим искусством с раннего детства. На экспозицию в Русский музей он предоставил не только оригинальные работы и подробные разборы стиля письма великих каллиграфов разных эпох, но и копии со стел знаменитых мастеров древности. При этом даже такие «перерисовки» не бездушны — считается, что каллиграфия в исполнении каждого автора уникальна, потому что на результат серьезно влияет манера письма, определяемая характером и темпераментом каллиграфа.

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    С сюжетными миниатюрами знакомит Павловск

    До 20 октября, 0+

    В Библиотеке Росси Большого Павловского дворца открылась экспозиция «Сюжетная миниатюра XVII–XIX из коллекции четырех императриц». Музей-заповедник знакомит с собранием сюжетных миниатюр Екатерины Великой, Марии Федоровны, Елизаветы Алексеевны и Александры Федоровны. Мини-картины часто были копиями с известных полотен, а владельцы устраивали для них особые кабинеты в резиденциях, создавая миниатюрные галереи любимых работ.

    Фотографы покажут свою «самую красивую страну»

    До 15 октября, 0+

    Выставка Русского географического общества «Самая красивая страна» в Музее военно-морской славы в Кронштадте покажет почти 150 снимков дикой природы и удалённых уголков России. Каждый кадр был выбран из десятков, ведь фотоконкурс, по названию которого и получила имя выставка, считается одним из самых авторитетных. В выставочном пространстве «Острова фортов» фотографии будут представлены в отдельных лайтбоксах, а некоторые из них «оживут» на большом экране с помощью новых технологий. Вход бесплатный.

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    Театральное

    «Мастерская» научит «серьезности» по пьесе Уайльда

    2 августа, 19:00, 16+

    Постановкой одной из самых популярных комедий Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным» театр «Мастерская» открывает новый сезон. Режиссёр Сергей Паньков использует элементы нон-фикшна: помощника режиссера на сцене играет действительный помреж театра «Мастерская», машиниста сцены — реальный монтировщик, гримёра — гример, а костюмера, соответственно, — костюмер. Режиссёр воссоздает на сцене репетиционный процесс, используя приём «театра в театре». Спектакль становится исповедью и одновременно — исповедью о «серьёзности» и честности по отношению к себе и к профессии.

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    Театр «Легенда» приглашает на день детства

    3 августа, 11.00 и 13.00, 6+

    Пятница в театре «Легенда» объявляется детским днём. Программа начнётся с музыкального спектакля «Приключения Федоры», а продолжится сказкой «Путешествие Нильса с дикими гусями». В обоих представлениях постановщики обратили особое внимание на соответствие оригиналу и оформление сцены. В истории о Федоре персонажи, изображающие сбежавшую посуду, одеты в фантастические костюмы-трансформеры, которые всегда привлекают внимание зрителей.

    Послушать музыку

    «Планета К-30» преобразит «Брусницын»

    2 и 3 августа, 18+

    Мультимедийные инсталляции и чилл-зоны, сразу четыре сцены и несколько десятков артистов, в том числе гости из Африки, Европы, Америки, — таков «стартовый набор» фестиваля «Планета К-30». В пятницу территория «Брусницына» превратится в большой «Диско-клуб» с самыми модными и молодыми артистами. В субботу на сцене — мэтр нью-йоркского хауса JUS-ED, харизматичный перформер нидерландец SAN PROPER, канадец DEADBEAT, знаменитый тонким сочетанием минимала и цифрового даба и много других.

    Фото: K-30
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    K-pop-звезда выступает в «А2»

    2 августа, 17:00, 12+

    K-pop-артист, бывший участник популярного корейского бойз-бэнда Stray Kids, Ким Уджин приезжает в Петербург с концертом. Исполнитель выйдет на сцену в клубе «А2» и исполнит лучшее из написанного в последнее время. Музыкант покинул группу два года назад, сосредоточился на сольном творчестве и выпустил сингл Still Dream.

    Смелые импровизации — в «Летнем театре»

    2 августа, 20:00, 12+

    Создавать диалог между инструментами, опираясь на композиционные «лоскутки», в пятницу на сцене «Бутылки» в Новой Голландии возьмутся музыканты Russian Improv Group. Проект саксофониста Сергея Храмцевича — своего рода импровизационная околоджазовая музыкальная лаборатория, где основной метод композиции строится на мелодических и ритмических паттернах со свободным подходом к импровизации. Благодаря этому каждый концерт становится сюрпризом и удивляет оригинальным звучанием.

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    Хиты из 80-х — в «Севкабель Порту»

    3 августа, 19:00, 6+

    Хиты 1980-х в «Севкабель Порту» в субботу исполнит симфонический Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева. В программе песни, ставшие «маркером» эпохи: Modern Talking и Boney M, A-Ha и ABBA, Tina Turner, Bad Boys Blue.

    IOWA — на крыше Roof Place

    4 августа, 19:00, 6+

    IOWA даёт большой летний концерт на крыше Roof Place. Поп-звезда исполнит главные хиты, которые фанаты знают наизусть, и зарядит настроением в один из первых дней августа, напоминая, что лето ещё не кончилось.

    Cream Soda даст летний звук

    4 августа, 19:30, 16+

    Cream Soda устраивает большой августовский концерт под открытым небом. Во Дворе Гостинки музыканты поэкспериментируют с образами и звучанием и заразят «танцевальной лëгкостью».

    На экранах

    «Империя» уже в российском прокате

    С 1 августа, 18+

    В прокат выходит комедия Брюно Дюмона «Империя», пародирующая космическую сагу «Звездные войны». Сонная рыбацкая деревушка неожиданно становится ареной битвы инопланетных кланов Добра и Зла. Стороны не остановятся ни перед чем, чтобы перетянуть на свою сторону ребёнка с задатками нового мессии или антихриста. Премьера ленты прошла в феврале этого года на Берлинском международном кинофестивале.

    Антон Лапенко сыграет разочаровавшегося неудачника

    С 1 августа, 18+

    В кинотеатрах — романтическая комедия Артема Лемперта «Тополиный пух». Сюжет вращается вокруг одинокого неудачника Саши в исполнении Антона Лапенко, который мечтал стать пилотом, а вынужден работать охранником. В момент, когда парень собирается свести счёты с жизнью, на его пути появляется девушка. У героини Аглаи Тарасовой уже есть молодой человек, но это не мешает Саше втянуть её в самое опасное приключение в жизни.

    «Судная ночь» покажет борьбу за джекпот

    С 1 августа, 18+

    В кинотеатрах уже можно посмотреть экшен-триллер режиссера Дэниела Брауна «Судная ночь. Джекпот». Преступники, полиция и случайные прохожие устроят борьбу за выигрыш века — 156 миллионов долларов. Насилие, захват заложников станут только началом, а недавних незнакомцев объединит общая задача — продержаться до утра и стать победителями в чьей-то сумасшедшей игре.

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Царское Село
    Арт-группа ГрОМ Информационная шахта
    Арт-группа ГрОМ Информационная шахтаФото: пресс-служба ГРМ
    Фото: ГМЗ «Царское Село»
    Фото: Министерство культуры Российской Федерации
    Фото: Санкт-Петербургский театр «Мастерская»
    Фото: K-30
    Фото: Новая Голландия

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