Антон Лапенко и Аглая Тарасова ищут прекрасное в новой комедии «Тополиный пух»

С 1 августа в прокате — романтическая комедия Артема Лемперта «Тополиный пух». Сюжет вращается вокруг одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который мечтал стать пилотом. Вместо этого он работает охранником в обменнике валюты. Судьба его не задалась, мечты не сбылись — и он пытается свести счеты с жизнью, заказав самому себе киллера (Виталий Хаев). Однако, как назло, в этот самый момент Саша влюбляется в авантюристку Юлю (Аглая Тарасова), у которой уже есть парень. Его жизнь превращается в опасное приключение, зато пробуждает в нём вкус к жизни…
Антон Лапенко известен зрителям прежде всего по интернет-проекту «Внутри Лапенко» и по сериалу «Чики». Аглая Тарасова, дочь актрисы Ксении Раппопорт, сыграла главные роли в фильмах «Лёд» и «Холоп-2».
По словам режиссера Артема Лемперта, в фильме будут три точки зрения, по-разному раскрывающие одну и ту же историю. Кроме того, появятся и музыканты из группы «Иванушки International», чья знаменитая песня 1999 года дала название фильму.
16+
Матвей Пирогов