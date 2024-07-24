Русский музей при поддержке «ГЭС-2» откроет выставку о распространении информации

Новый большой проект музея посвящён проблеме передачи и получения информации, её достоверности и обманчивости. Кураторы делают акцент на этико-гуманистической стороне вопроса, хотя о технологиях выставка, конечно, тоже расскажет.



Арт-группа ГрОМ Информационная шахта Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Выставка «Весть» займёт залы № 101–109 корпуса Бенуа и будет состоять из двенадцати разделов: «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Сплетни, слухи, дезинформация» и так далее, включая «Вести из космоса». Откроют выставку всем знакомые произведения русского искусства: зрителям предложат, например, обратить внимание на выразительность речевой коммуникации, мимику и жесты героев картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Затем вы рассмотрите картины второй половины XIX века , где есть мотив чтения частной корреспонденции, предполагающий приватность и погружение в камерный «мир письма».



Следующий этап — русский авангард, стремившийся к коммуникации в системе мировых координат. Затем — возвращение к более «земным» форматам и страница в истории коммуникаций, связанная с телефоном. С одной стороны, телефон — это крайне личный формат общения, можно вспомнить, как ещё лет двадцать назад дети не хотели, чтобы родители слышали их многочасовые беседы с одноклассниками по домашнему телефону. С другой — в российской реальности имеет место драматический аспект «звонков сверху» и других, совсем не камерных коммуникаций.



Митлянский Максим Даниэльевич (1953 г.р.) Телефон II. Одиннадцатая часть полиптиха Фото: пресс-служба ГРМ Лерман Александра Леонидовна (1980 г.р.) 6. Swipe Right Face. 2017–2019. Инсталляция Swipe Фото: пресс-служба ГРМ Буланов Д. А. Бюро реклам принимает объявления во все газеты Ленинграда, Москвы и провинции Фото: пресс-служба ГРМ Репин И. Е. Запорожцы. 1880–1891 Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





За осмысление «телевизионной» темы на выставке будут отвечать Константин Сутягин, Саша Браулов, Сергей Хеато, Юлия Маркос, а мотив стремительного устаревания технологий осмыслят стрит-артист Ялта-1970 г . и Маяна Насыбуллова. Завершающий раздел выставки кураторы посвятят медиа-арту.



Выставка «Весть» пройдёт в корпусе Бенуа со 2 августа по 2 декабря 2024 года, часть проекта в залах № 101–105 закроют 1 6 декабря 2024 года, а залы № 106–109 продолжат работать до 2 декабря.

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