Русский музей при поддержке «ГЭС-2» откроет выставку о распространении информации

Новый большой проект музея посвящён проблеме передачи и получения информации, её достоверности и обманчивости. Кураторы делают акцент на этико-гуманистической стороне вопроса, хотя о технологиях выставка, конечно, тоже расскажет.
Выставка «Весть» займёт залы
Следующий этап — русский авангард, стремившийся к коммуникации в системе мировых координат. Затем — возвращение к более «земным» форматам и страница в истории коммуникаций, связанная с телефоном. С одной стороны, телефон — это крайне личный формат общения, можно вспомнить, как ещё лет двадцать назад дети не хотели, чтобы родители слышали их многочасовые беседы с одноклассниками по домашнему телефону. С другой — в российской реальности имеет место драматический аспект «звонков сверху» и других, совсем не камерных коммуникаций.
За осмысление «телевизионной» темы на выставке будут отвечать Константин Сутягин, Саша Браулов, Сергей Хеато, Юлия Маркос, а мотив стремительного устаревания технологий осмыслят
Выставка «Весть» пройдёт в корпусе Бенуа со 2 августа по
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