В Музее политической истории покажут лубок времён Первой мировой

Вы увидите лубки и плакаты начала прошлого века, модель памятника Алексею Брусилову работы Яна Неймана, образцы оружия и снаряжения. Проект приурочен к 110-летию начала Первой мировой войны.

Основой выставки станут подлинные военные лубки, выпущенные в Российской империи в 1914–1915 годах. Организаторы отмечают, что с началом Первой мировой лубок пережил период расцвета, а в обществе царили патриотические настроения. Более того, Первую мировую называли даже Второй Отечественной, отсылая к войне 1812 года. Простой и доступный лубок стал оптимальным средством пропаганды: он рассказывал о подвигах и победах русского оружия и мудрости военачальников, а для неграмотной части населения служил источником информации с фронта. Лубок должен был поддерживать уверенность в быстрой победе, он апеллировал к эмоциям и тем самым патриотическим чувствам.

За 1914–1916 годы лубочные издатели выпустили более тысячи сюжетов, тиражи некоторых из них доходили до ста тысяч экземпляров. Однако к 1916 году «лубочный бум» фактически сошёл на нет: реальность постепенно изменила представления людей о войне.



В России Первая мировая, как подчёркивают в музее, долго воспринималась как «забытая» война. Лишь с 2013 года в календаре появился День памяти погибших в Первой мировой войне.

