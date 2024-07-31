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    В Музее политической истории покажут лубок времён Первой мировой

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    Вы увидите лубки и плакаты начала прошлого века, модель памятника Алексею Брусилову работы Яна Неймана, образцы оружия и снаряжения. Проект приурочен к 110-летию начала Первой мировой войны.

    Фото: афиша выставки
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    Основой выставки станут подлинные военные лубки, выпущенные в Российской империи в 1914–1915 годах. Организаторы отмечают, что с началом Первой мировой лубок пережил период расцвета, а в обществе царили патриотические настроения. Более того, Первую мировую называли даже Второй Отечественной, отсылая к войне 1812 года. Простой и доступный лубок стал оптимальным средством пропаганды: он рассказывал о подвигах и победах русского оружия и мудрости военачальников, а для неграмотной части населения служил источником информации с фронта. Лубок должен был поддерживать уверенность в быстрой победе, он апеллировал к эмоциям и тем самым патриотическим чувствам.

    За 1914–1916 годы лубочные издатели выпустили более тысячи сюжетов, тиражи некоторых из них доходили до ста тысяч экземпляров. Однако к 1916 году «лубочный бум» фактически сошёл на нет: реальность постепенно изменила представления людей о войне.

    В России Первая мировая, как подчёркивают в музее, долго воспринималась как «забытая» война. Лишь с 2013 года в календаре появился День памяти погибших в Первой мировой войне.

    Выставка «Герои «забытой» войны. Лубки Первой мировой войны из коллекции Музея политической истории России» пройдёт в Музее политической истории России с 31 июля (открытие в 14:00) по 15 сентября 2024 года. 12+

    Фото: афиша выставки

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