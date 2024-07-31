Театр «Мастерская» откроет сезон несерьезной премьерой о серьезном отношении к театру

Пьеса Уайльда — это комедия положений, которая вырастает из игры слов: английское earnest (серьезный, искренний) созвучно с именем Эрнест. Тогда название превращается в «Как важно быть Эрнестом», отсюда в пьесе и возникает дурацкая неразбериха — главный герой Джон придумывает историю о существовании младшего брата Эрнеста, который вечно попадает в передряги, а леди, в которую он влюблен, мечтает выйти замуж за Эрнеста, потому что это имя внушает ей подсознательную уверенность в человеке.

«Как важно быть серьезным» — это изящный и остроумный текст с лихо закрученным сюжетом, задуманный как каламбур и безделица в противовес тяжеловесным драмам своего времени. Уайльд много и изысканно, с вычурной язвительностью иронизировал над ханжеством и пустой официозностью своих современников, англичан конца XIX века. Вопрос о серьезности режиссер переадресовывает самому театру и ставит спектакль о честном отношении к профессии и людям в ней. Понять про людей и их отношения возможно через отражение, в случае Панькова — отражение театра. Оригинальный сюжет английского писателя перемежается с интермедиями, музыкальными и комическими вставками. И даже сам режиссер примерит на себя собственную роль и шагнет внутрь театральной рамки, превратив историю в театр о театре.

