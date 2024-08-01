Смертельный наезд мусоровоза на пенсионерку на Культуры не дали спустить на примирении сторон

Прокуратура Петербурга
Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе одного из домов в Петербурге прошлой весной. Уголовное дело по этому ДТП прекратили в связи с примирением сторон. Однако с этим не согласилась городская прокуратура и добилась его повторного рассмотрения, сообщает 1 августа пресс-служба ведомства.
Наезд произошел утром 3 марта 2023 года во дворе дома 11, корпус 6, по проспекту Культуры. Водитель мусоровоза МКЗ, двигаясь задним ходом, сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице.
В отношении водителя мусоровоза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). А 23 августа минувшего года Калининский районный суд постановил прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим — родственником погибшей.
Прокуратура Петербурга направила кассационное представление с просьбой об отмене решения суда, поскольку объектом преступления является жизнь человека, отмечают в ведомстве. Третий кассационный суд просьбу удовлетворил, и дело было направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. Результат рассмотрения прокуратура поставила на контроль.