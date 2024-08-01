    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-з

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Смертельный наезд мусоровоза на пенсионерку на Культуры не дали спустить на примирении сторон

    2897
    9 комментариев

    Прокуратура Петербурга

    Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе одного из домов в Петербурге прошлой весной. Уголовное дело по этому ДТП прекратили в связи с примирением сторон. Однако с этим не согласилась городская прокуратура и добилась его повторного рассмотрения, сообщает 1 августа пресс-служба ведомства.

    Наезд произошел утром 3 марта 2023 года во дворе дома 11, корпус 6, по проспекту Культуры. Водитель мусоровоза МКЗ, двигаясь задним ходом, сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице.

    В отношении водителя мусоровоза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). А 23 августа минувшего года Калининский районный суд постановил прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим — родственником погибшей.

    Прокуратура Петербурга направила кассационное представление с просьбой об отмене решения суда, поскольку объектом преступления является жизнь человека, отмечают в ведомстве. Третий кассационный суд просьбу удовлетворил, и дело было направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. Результат рассмотрения прокуратура поставила на контроль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с пешеходомДТП с мусоровозами
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close