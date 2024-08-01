Пенсии пересчитают, а контрактникам заплатят в два раза больше: новые законы с августа 2024 года

В августе депутаты наконец уйдут на каникулы — в этом году их весенняя сессия затянулась Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





В России регулярно меняются законы, выпускаются новые постановления правительства и вступают в силу нормативно-правовые акты разной степени важности. В потоке ежедневных событий сложно уследить за всеми новинками законодательства, но для этого у вас есть мы — каждый месяц Городские порталы выбирают самые важные и актуальные изменения, чтобы рассказать вам о них. Сегодня поговорим о том, что поменяется в нашей жизни в августе 2024 года .



Пенсии пересчитают В августе работающим пенсионерам сделают перерасчет пенсии с учетом накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов или, как их еще называют, баллов. Баллы начисляются за каждый год работы (или другой деятельности, которую используют для расчета пенсии) и зависят от размера зарплаты. Работающий пенсионер может заработать за год не больше трех баллов. Стоимость одного балла каждый год меняется с учетом индексации, в 2024 году она составила 133 рубля . Чтобы рассчитать индивидуальную прибавку к пенсии, нужно умножить свое количество баллов на эту сумму. Таким образом, максимальное увеличение пенсии работающего пенсионера в августе 2024 года составит 399 рублей .



Выплаты контрактникам увеличат С 1 августа единовременная выплата при подписании контракта для участия в специальной военной операции составит 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал 31 июля Владимир Путин. Согласно документу, эту сумму получат те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года .

Военным, заключившим контракт после 21 сентября 2022 года , полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей, также установленная указом президента. Тем, кто получит 400 тысяч рублей, эта выплата назначаться не будет — грубо говоря, новый указ временно заменит предыдущий.

На «Госуслугах» станет больше информации С 1 августа на «Госуслугах» аккумулируются все данные о запрошенных государственных и муниципальных услугах, а также результатах оказания мер соцподдержки. Прежде сервис предоставлял информацию только о некоторых запросах, услугах и мерах поддержки — они были утверждены специальным списком. Теперь правило распространится на все взаимодействия с госструктурами. В личном кабинете можно будет найти информацию о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги.



Частным домам дадут «зеленый» ГОСТ С 1 августа начнет действовать «зеленый» ГОСТ для индивидуального жилого строительства. «Зелеными» называют здания, которые построены или реконструированы так, чтобы снизить потребление ресурсов и свести к минимуму воздействие на окружающую среду как во время строительства, так и в процессе эксплуатации. То есть это наиболее экологичные дома. Для многоквартирных домов такой ГОСТ уже действует, его учитывали при формировании требований к частным домам.



Введение ГОСТа не значит, что менее экологичные дома окажутся под запретом, он даже не будет обязательным. Но у застройщиков появится возможность отметить, что их дом построен по современным стандартам, а у покупателей — убедиться, что они покупают экологичное жилье. Пособие назначат по месту пребывания C 5 августа единое пособие будут назначать по месту фактического проживания, если заявление подается в новом регионе. Получать пособия не в регионе прописки, а по месту жительства можно было и раньше, но нужно было подтверждать место проживания. Теперь, если заявление подается в новом регионе, Соцфонд сам должен будет сопоставить факты — например, проверить, в каком регионе человек получает другую соцпомощь или где платит налоги.



Если Соцфонд не найдет нужных ему данных, то заявитель получит уведомление на «Госуслугах» — попросят предоставить другие документы, подтверждающие место проживания. Это могут быть договор аренды жилья, справка из детского сада или школы.

Размер пособия в этом случае рассчитывается из прожиточного минимума в том регионе, где проживает заявитель.



МФО и банки будут хранить переписку с должниками С 5 августа банки и МФО должны будут записывать все взаимодействия с должником, просрочившим выплаты по кредиту. Прежде такая обязанность была у коллекторов, теперь банки и микрофинансовые организации тоже будут хранить все текстовые, голосовые и иные сообщения, вести аудиозапись всех переговоров с должником. Все записи и документация должны храниться в течение трех лет, а банки и МФО — иметь специальное оборудование и программное обеспечение.



В Госдуме считают, что это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов.

Проверить сим-карты можно будет на «Госуслугах» 30 июля Госдума приняла поправки в закон «О связи», которые дают абоненту возможность проверить все свои сим-карты. Пользователь сможет запросить данные обо всех оформленных на него телефонных номерах на «Госуслугах» и получить ответ в личный кабинет. Если какие-то телефонные номера ему уже не нужны или договор был заключен без его ведома, то он сможет расторгнуть договор. Прежде для получения такой информации нужно было обращаться напрямую к операторам.

В первой редакции законопроекта предполагалось, что он начнет действовать с 1 августа , к третьему чтению были внесены изменения — документ вступит в силу со дня опубликования. Сейчас закон должен утвердить Совет Федерации, после чего его подпишет президент, и только тогда документ опубликуют. Обычно вся процедура занимает меньше месяца, так что этих изменений тоже можем ждать в августе.



Самокатам не обрадуются в центре Петербурга



С 1 августа заработает, пожалуй, самая радикальная мера воздействия на кикшеринги, которую когда бы то ни было применяли в Петербурге (если не считать массовое изъятие самих электросамокатов с улиц города). Заканчивать поездку нельзя будет на территории четырех районов — Василеостровского, Петроградского, Адмиралтейского и Центрального.



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Это значит, что на прокатном электросамокате можно будет проехать через центр только транзитом — из одного «разрешенного» места до другого. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что Василеостровский и Адмиралтейский районы попали в запретную зону не целиком: на острове все еще можно будет свободно ездить западнее Наличной, а в центре города — южнее Обводного канала. На границе обычной зоны и безостановочной для самокатов появятся места для стоянок, предварительная схема — на карте выше.