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    Просчитался, но где? Смотрите, что будет, если эвакуатор поднимет грузовик

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    Эвакуатор легковых автомобилей прибыл на вызов на улицу Олеко Дундича в Петербурге, поднял на себя грузовик, но завалился на бок. Курьезный случай произошел днем 31 июля.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, на борту эвакуатора оказался автомобиль, способный поднять вес до пяти тонн, не считая собственного. Спецтехника же предназначена для перевоза машин тяжестью до двух тонн.

    Из-за перевеса эвакуатор наклонился на правый бок вместе с грузовиком. От падения с последующим переворотом технику спасло ограждение, подпирающее один из автомобилей. Разбираться на место ДТП прибыла полиция.

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