Староприозерское шоссе перекроют на полдня, объезд — по «Сортавале»

Крупные велосипедные соревнования перекроют 15 километров Староприозерского шоссе в Приозерском районе Ленобласти. Сориентироваться на месте помогут желтые информационные щиты.
С 9 часов утра до двух часов дня воскресенья, 4 августа, будет закрыт для проезда участок с 53-го по 68-й километр Староприозерского шоссе — от Петровского до «Игоры», сообщает 31 июля дорожный комитет Ленобласти. Там пройдет шоссейный велосипедный заезд Gran Fondo. Ограничения не коснутся машин полиции, скорой помощи и пожарных.
Основной маршрут объезда пройдет через федеральную трассу А-121 «Сортавала», она же Новоприозерское шоссе. Также можно будет объехать по дорогам «Орехово — Сосново — Кривко — ж/д станция Петяярви», «Пески — Сосново — Подгорье», «Подъезд к деревне Новожилово», «Ушково — Гравийное» и через Сосновское сельское поселение.
Водителей просят учитывать перекрытие при планировании поездок по Приозерскому району в грядущие выходные.