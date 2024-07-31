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    Староприозерское шоссе перекроют на полдня, объезд — по «Сортавале»

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    1 комментарий
    Фото: Dorogi_lo
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    Крупные велосипедные соревнования перекроют 15 километров Староприозерского шоссе в Приозерском районе Ленобласти. Сориентироваться на месте помогут желтые информационные щиты.

    С 9 часов утра до двух часов дня воскресенья, 4 августа, будет закрыт для проезда участок с 53-го по 68-й километр Староприозерского шоссе — от Петровского до «Игоры», сообщает 31 июля дорожный комитет Ленобласти. Там пройдет шоссейный велосипедный заезд Gran Fondo. Ограничения не коснутся машин полиции, скорой помощи и пожарных.

    Фото: Dorogi_lo
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    Основной маршрут объезда пройдет через федеральную трассу А-121 «Сортавала», она же Новоприозерское шоссе. Также можно будет объехать по дорогам «Орехово — Сосново — Кривко — ж/д станция Петяярви», «Пески — Сосново — Подгорье», «Подъезд к деревне Новожилово», «Ушково — Гравийное» и через Сосновское сельское поселение.

    Водителей просят учитывать перекрытие при планировании поездок по Приозерскому району в грядущие выходные.

    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьПерекрытия движенияВелогонка
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