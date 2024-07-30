Петербургское рекламное агентство не поделило товарный знак с «Лентой». Суд выяснял, кто придумал его первым

Петербургское ООО «Ра «Грейт» (рекламное агентство Great) решило потребовать у «Ленты» 90 миллионов рублей компенсации за использование товарного знака PLAYMAX. Сеть супермаркетов с претензией не согласилась, поэтому разбираться в том, кто придумал символику первым, в конце концов пришлось суду.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу 30 июля, в ведомство обратилась торговая сеть «Лента», заявив, что агентство Great недобросовестно зарегистрировало обозначение PLAYMAX.

Рекламщики зарегистрировали товарный знак и после направили претензию «Ленте». В Great потребовали денежной компенсации за использование их разработки. В ходе разбирательств компания отказалась пойти на мировую и приняла противоречивую позицию.