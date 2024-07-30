«Ходырев был своим». В Петербурге простились с бывшим главой Ленинграда

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На прощание в атриум Петропавловской крепости пришли больше сотни человек — в основном те, кто помнил Владимира Ходырева по работе с ним, но были и совсем молодые люди, в том числе и курсанты. В последние месяцы жизни Ходырев провёл несколько встреч, рассказывая им о своей жизни. «Фонтанка» побывала на церемонии прощания с экс-главой города, чей портрет висит в Смольном в губернаторской галерее.



Церемонию прощания начал нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов. Он назвал Ходырева учителем. «О нём при жизни говорили как о легенде Ленинграда», — заметил он. У Ходырева было тяжёлое военное детство — он жил в Сталинграде, когда там шли самые жестокие бои, заметил Беглов.

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

«Историческим событием стало восстановление Музея обороны и блокады Ленинграда. Владимир Ходырев ездил в Москву — убеждал, настаивал и говорил, что все равно добьется этого», — добавил нынешний глава Петербурга. За восстановление музея и учреждение знака «Жителю блокадного Ленинграда» Ходырева благодарила и председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова: «Мы потеряли человека, который понимал нас, не будучи в блокаде. Он открыл музей на свой страх и риск». Тихомирова волновалась, произнося речь, она подошла к гробу и погладила Ходырева по голове.



Бывший руководитель Ленинграда (1983–1990), будучи уже на пенсии, продолжал работать, рассказал спикер петербургского парламента Александр Бельский: «Я встретил его на юбилее в Водоканале пару лет назад. У него была активная жизненная позиция, он тогда сказал: «Нужен кабинет, столько дел, мне надо работать». Кабинет Ходыреву выделили в Мариинском дворце. Интересовался он, впрочем, и делами области — губернатор Александр Дрозденко рассказал, что не раз обсуждал с Ходыревым дела: «Откровенных разговоров, после которых себя переоцениваешь, будет не хватать».



С Ходыревым вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Георгий Абелев познакомился тридцать лет назад. Он трудился в партийном комитете Красногвардейского района. «Тогда строилась Ржевка и Пороховые. По стройкам Владимир Яковлевич ездил постоянно. Он знал каждый квартал и когда что должно быть построено. Его невозможно было провести». Абелев напомнил, что при Ходыреве активно строилось и метро — открыли восемь станций.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Начали тогда строить и дамбу. На её постройке работал водолазом Евгений Киселев. Во время прощания он вспомнил, как по поручению Ходырева ему выделили новую восьмерку.

Руководивший Ленгоравтотрансом Вальтер Вельсман вспомнил, как Ходырев с него строго спрашивал: «Он говорил: «Вот ты утром ехал на машине? А ты видишь, люди к остановкам подойти не могут? Город снегом завален». Он прекрасно чувствовал пульс города, понимал транспортные артерии».



Ректор «Макаровки» Сергей Барышников рассказал, что Ходырев, сам окончивший вуз, активно интересовался его жизнью. А в последние месяцы активно общался с курсантами. «Он говорил, что это самые счастливые дни его были», — заметил Барышников. Он напомнил и другую роль Ходырева — он начал возвращать в Ленинграде РПЦ православные храмы.



«Он был своим», — говорили пришедшие проститься, вспоминая, как Ходырев мог зайти в Смольный, указать на что-нибудь, заявив, что это он построил, ошеломляя этим охранников.

Ходырева, почетного гражданина города, вынесли из атриума Петропавловской крепости под полуденный выстрел пушки. Днем, после отпевания, его похоронят на Богословском кладбище.

