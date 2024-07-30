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    В Госдуме предложили бесплатно выдавать лежаки пенсионерам. Это увеличит поток туристов на отечественные пляжи

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    Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил обеспечить пенсионеров бесплатными лежаками на отечественных пляжах. Автор инициативы считает, что это увеличит поток туристов.

    «Пожилая пара неспешно идет по набережной, наслаждаясь морским бризом. Они давно мечтали о таком отдыхе, но ограниченный пенсионный бюджет заставляет их экономить на всем, включая и комфортное размещение на пляже», — написал Гаврилов у себя в телеграм-канале.

    Он подчеркнул, что сейчас эта проблема решается на местном уровне. Будет ли у пенсионера бесплатный лежак — зависит от действий руководства конкретного пляжа. Гаврилов уверен, что такое внимание к пожилым россиянам повлияет на развитие внутреннего туризма. Зная о льготе, пенсионеры с большей вероятностью выберут отдых на море в России, а не за рубежом.

    Кто будет оплачивать аренду лежаков для пожилых — пока неизвестно. Кроме того, придется определить, с какого возраста пенсионеры смогут пользоваться этой услугой.

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