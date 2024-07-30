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    Максим Галкин* дошел до Верховного суда, чтобы избавиться от статуса иноагента

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    Артист Максим Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента, пишет 30 июля ТАСС со ссылкой на суд. Дата заседания по жалобе пока не назначена.

    Галкин пытается оспорить решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента.

    Пародист и бывший телеведущий Первого канала и канала «Россия-1» Максим Галкин был внесен в списки иноагентов в сентябре 2022 года, по мнению Минюста, из-за иностранного влияния. В феврале 2022 года он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехал в Израиль.

    Ранее Минюст не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иноагентов. Проверку попросил провести депутат Госдумы Алексей Журавлев. После того как этот статус получил Галкин, примадонна обратилась к Минюсту с просьбой зачислить её в ряды иноагентов «любимой страны» вслед за своим мужем.

    *Признан в России иностранным агентом.

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