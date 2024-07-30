Максим Галкин* дошел до Верховного суда, чтобы избавиться от статуса иноагента

Артист Максим Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента, пишет
Галкин пытается оспорить решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента.
Пародист и бывший телеведущий Первого канала и канала «Россия-1» Максим Галкин был внесен в списки иноагентов в сентябре
Ранее Минюст не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иноагентов. Проверку попросил провести депутат Госдумы Алексей Журавлев. После того как этот статус получил Галкин, примадонна обратилась к Минюсту с просьбой зачислить её в ряды иноагентов «любимой страны» вслед за своим мужем.
*Признан в России иностранным агентом.