Максим Галкин* дошел до Верховного суда, чтобы избавиться от статуса иноагента

Артист Максим Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента, пишет 30 июля ТАСС со ссылкой на суд. Дата заседания по жалобе пока не назначена.

Галкин пытается оспорить решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента.