Израиль призвал исключить Турцию из НАТО на фоне угроз Эрдогана

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию из Североатлантического альянса после того, как Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности ввести войска на территорию еврейского государства. Об этом 29 июля пишет издание The Times of Israel.



«В свете угроз президента Турции вторгнуться в Израиль и его опасной риторики Исраэль Кац поручил дипломатам <...> срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и потребовав ее исключения из альянса», цитирует The Times of Israel министерство.