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    Израиль призвал исключить Турцию из НАТО на фоне угроз Эрдогана

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    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию из Североатлантического альянса после того, как Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности ввести войска на территорию еврейского государства. Об этом 29 июля пишет издание The Times of Israel.

    «В свете угроз президента Турции вторгнуться в Израиль и его опасной риторики Исраэль Кац поручил дипломатам <...> срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и потребовав ее исключения из альянса», цитирует The Times of Israel министерство.

    Накануне Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль «точно так же, как в Карабах и Ливию», но не стал конкретизировать свое высказывание.

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