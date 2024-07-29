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    Через 13 дней после 99-го дня рождения умер советский рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев

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    На 100-м году жизни скончался советский рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев. Это произошло через 13 дней после его 99-го дня рождения.

    Как рассказали в Союзе конькобежцев России, Сергеев был многократным рекордсменом мира на дистанции в 500 метров, участвовал в зимних Олимпийских играх 1956 года. Он также является обладателем нескольких почетных званий: заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории. У Сергеева — четыре мировых рекорда по бегу на коньках на дистанции в 500 метров. Лучшее свое время он поставил 19 января 1955 года, пробежав это расстояние всего за 40,8 секунды.

    «Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», — сообщила пресс-служба союза.

    В годы Великой Отечественной войны Сергеев нес службу в полку специального назначения, в задачи которого входила охрана Кремля. Он награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалью «За оборону Москвы» и другими почетными медалями и орденами.

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