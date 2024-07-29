«Идиот, я в Вологде». Подписчики вынудили Губерниева закрыть комментарии через сутки после советов не возвращаться в Россию

Подписчики российского комментатора Дмитрия Губерниева пожелали ему не возвращаться в Россию. Откуда такие выводы — неясно, ведь несколькими днями ранее журналист уехал в Вологду обсуждать развитие спорта с местными властями. Комментаторы его канала оказались настолько активны, что 29 июля им была закрыта возможность писать.



Накануне, 28 июля, Губерниев в своем телеграм-канале написал пост, в котором пожаловался на то, что Россия — совсем не спортивная страна.



«Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал комментатор.

