«Идиот, я в Вологде». Подписчики вынудили Губерниева закрыть комментарии через сутки после советов не возвращаться в Россию

Подписчики российского комментатора Дмитрия Губерниева пожелали ему не возвращаться в Россию. Откуда такие выводы — неясно, ведь несколькими днями ранее журналист уехал в Вологду обсуждать развитие спорта с местными властями. Комментаторы его канала оказались настолько активны, что 29 июля им была закрыта возможность писать.
Накануне, 28 июля, Губерниев в своем телеграм-канале написал пост, в котором пожаловался на то, что Россия — совсем не спортивная страна.
«Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал комментатор.
Такое заявление только разозлило подписчиков. Они посоветовали журналисту не возвращаться в Россию, хотя Губерниев из страны никуда и не уезжал.
«Идиот, я в Вологде», — ответил журналист.
Разговор на этом не закончился, а только разгорелся еще сильнее. Подписчики посоветовали Губерниеву уехать из страны и перешли к прямым оскорблениям, что заставило комментатора изменить тональность постов. Уже через несколько постов он заявил, что Россия — лучшая страна по организации спортивных мероприятий.
«Здесь нам нет равных! И это знает весь мир!» — заявил Губерниев.
Агрессивное общение в комментариях на этом не закончилось и продлилось около суток. В итоге Губерниев закрыл комментарии под постами. Теперь подписчики выражают свое недовольство через эмодзи.
Губерниев 26 июля прибыл в Вологодскую область, где сейчас проходят съемки шоу «Вызов». Там он пообщался с врио губернатора Георгием Филимоновым и обсудил развитие спорта, пишут местные СМИ.