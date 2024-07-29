ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали

ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин на границе Мали и Алжира. Там с 22 по
Согласно сообщению, в боях погибли бойцы
Бои шли несколько дней. Вагнеровцы противостояли беспилотникам, шахид-мобилям и другой военной технике.
В воскресенье, 28 июля, Reuters написало, что колонну бойцов ЧВК «Вагнер» разгромили повстанцы из племени туарегов. Также телеграм-каналы сообщали, что среди пленных — один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погибших — администратор телеграм-канала Grey zone на
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.