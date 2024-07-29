ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали

ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин на границе Мали и Алжира. Там с 22 по 27 июля вагнеровцы воевали с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»*, сообщается 29 июля в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».



Согласно сообщению, в боях погибли бойцы 13-го штурмового отряда под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд»). В первый день столкновения отряд разгромил большую часть боевиков. Однако позже произошла песчаная буря, во время которой оставшиеся в живых исламисты пополнили войско. Руководство ЧВК «Вагнер» также перебросило дополнительные силы в район боевых действий.

