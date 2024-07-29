    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    751мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали

    4468
    23 комментария

    ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин на границе Мали и Алжира. Там с 22 по 27 июля вагнеровцы воевали с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»*, сообщается 29 июля в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

    Согласно сообщению, в боях погибли бойцы 13-го штурмового отряда под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд»). В первый день столкновения отряд разгромил большую часть боевиков. Однако позже произошла песчаная буря, во время которой оставшиеся в живых исламисты пополнили войско. Руководство ЧВК «Вагнер» также перебросило дополнительные силы в район боевых действий.

    Бои шли несколько дней. Вагнеровцы противостояли беспилотникам, шахид-мобилям и другой военной технике. 27 июля в 17:10 от отряда поступило последнее сообщение, в котором говорилось о трех выживших бойцах, продолжающих сражение.

    В воскресенье, 28 июля, Reuters написало, что колонну бойцов ЧВК «Вагнер» разгромили повстанцы из племени туарегов. Также телеграм-каналы сообщали, что среди пленных — один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погибших — администратор телеграм-канала Grey zone на 550 тысяч подписчиков. Канал не обновлялся с 23 июля.

    * Запрещенная в РФ террористическая группировка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧВК Вагнер
    ЛАЙК11
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close