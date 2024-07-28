В воскресенье в Петербурге пройдут короткие жаропонижающие дожди

Холодный атмосферный фронт, движущийся с запада, в воскресенье, 28 июля, прикроет Санкт-Петербург грядой кучевых облаков и вызовет в городе кратковременные дожди. Об этом сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Эти короткие дожди начнут понижать установившуюся температуру, а фронт начнёт постепенно ограничивать приток солнечного тепла. Местами на востоке дожди перейдут в грозовое состояние.

Температура воздуха в Петербурге днем поднимется до +23…+25 градусов, в Ленинградской области — до +22…+27 °С. Ветер — юго-западный, с переходом на северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и опустится ниже нормы, составив 754 мм рт. ст.