ФСБ: трое мужчин готовили теракты в православном храме в Дагестане

В дагестанском городе Каспийске задержали мужчин, которые готовили теракты против полицейских в местном православном храме. Все трое дали признательные показания. Об этом в субботу,
Спецслужбы провели обыски в домах задержанных. Там нашли самодельную взрывчатку, различные детали для ее изготовления, ножи, флаги террористической организации. Также у подозреваемых в подготовке теракта обнаружили методички по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, обучающие материалы по стрелковой подготовке, инструкции по сборке гранат.
Задержанные — «приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации». Какой именно, не уточняется.
В отношении задержанных возбудили три уголовных дела: приготовление к террористическому акту, организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Напомним, что 23 июня боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими. В результате теракта погибли