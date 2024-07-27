ФСБ: трое мужчин готовили теракты в православном храме в Дагестане

В дагестанском городе Каспийске задержали мужчин, которые готовили теракты против полицейских в местном православном храме. Все трое дали признательные показания. Об этом в субботу, 27 июля , сообщает РБК со ссылкой на ЦОС ФСБ.



Спецслужбы провели обыски в домах задержанных. Там нашли самодельную взрывчатку, различные детали для ее изготовления, ножи, флаги террористической организации. Также у подозреваемых в подготовке теракта обнаружили методички по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, обучающие материалы по стрелковой подготовке, инструкции по сборке гранат.

