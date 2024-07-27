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    ФСБ: трое мужчин готовили теракты в православном храме в Дагестане

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    В дагестанском городе Каспийске задержали мужчин, которые готовили теракты против полицейских в местном православном храме. Все трое дали признательные показания. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает РБК со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    Спецслужбы провели обыски в домах задержанных. Там нашли самодельную взрывчатку, различные детали для ее изготовления, ножи, флаги террористической организации. Также у подозреваемых в подготовке теракта обнаружили методички по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, обучающие материалы по стрелковой подготовке, инструкции по сборке гранат.

    Задержанные — «приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации». Какой именно, не уточняется.

    В отношении задержанных возбудили три уголовных дела: приготовление к террористическому акту, организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ.

    Напомним, что 23 июня боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими. В результате теракта погибли 16 полицейских и четыре мирных жителя. Среди них — охранник церкви в Махачкале, который был убит, когда пошел закрывать двери снаружи, и 66-летний священник храма в Дербенте.

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