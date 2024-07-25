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    Разбивший стекло иконы в московском храме наказан общественно полезным трудом

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    Столичный суд вынес приговор обвиняемому в оскорблении чувств верующих. Дебош в храме предстоит отработать.

    О приговоре Александру Мураеву 25 июля сообщает пресс-служба московских судов. На скамье подсудимых мужчина оказался после пьяной выходки в храме, где, по материалам дела, колотил по иконе, не стесняясь в выражениях, так, что разбил стекло.

    Мураева признали виновным в оскорблении чувств верующих. Мировой судья судебного участка № 9 назначил ему 240 часов обязательных работ. Это бесплатные общественно полезные работы, которые осуждённый выполняет в свободное от учёбы или своей работы время. Вид трудотерапии, согласно УК, определяет орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. При злостном уклонении от труда наказание может быть заменено лишением свободы.

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