Разбивший стекло иконы в московском храме наказан общественно полезным трудом

Столичный суд вынес приговор обвиняемому в оскорблении чувств верующих. Дебош в храме предстоит отработать.



О приговоре Александру Мураеву 25 июля сообщает пресс-служба московских судов. На скамье подсудимых мужчина оказался после пьяной выходки в храме, где, по материалам дела, колотил по иконе, не стесняясь в выражениях, так, что разбил стекло.

Мураева признали виновным в оскорблении чувств верующих. Мировой судья судебного участка № 9 назначил ему 240 часов обязательных работ. Это бесплатные общественно полезные работы, которые осуждённый выполняет в свободное от учёбы или своей работы время. Вид трудотерапии, согласно УК, определяет орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. При злостном уклонении от труда наказание может быть заменено лишением свободы.