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    Минюст РФ предложил освобождать от административной ответственности за сделку с госорганами

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    Министерство юстиции России предложило ввести в законодательство механизм сделки с правосудием. Он позволит освобождать людей от административной ответственности. Об этом в среду, 24 июля, сообщает сайт ведомства.

    Минюст России разработал и опубликовал изменения в КОАП, которые позволят людям заключать соглашение с уполномоченными государственными органами и получать освобождение от административной ответственности. Основанием для этого будет исполнение заключенной сделки.

    Так, если человек заключил соглашение, то дело об административном нарушении приостановится. Тем не менее повторно заключить сделку будет невозможно, если человек совершит аналогичное правонарушение. Такие изменения помогут избегать уклонения от наказания и злоупотребления правом на соглашение с госорганами.

    «Вводимое законопроектом регулирование носит рамочный характер и может быть применено в различных сферах общественных отношений в случае закрепления в отраслевом законодательстве порядка заключения и исполнения соглашения», — объясняют в ведомстве.

    Как отмечают в Минюсте, разработанный механизм поможет предотвращать правонарушения, а также уменьшать количество наказаний для тех, кто готов исправлять допущенные ошибки.

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