Киркоров выбрался из ущелья

Сьемочная группа фильма «Братья» и задействованный на сьемках певец Филипп Киркоров благополучно выбрались из ущелья, в котором они застряли из-за непогоды. Об этом артист рассказал в своих соцсетях вечером 23 июля.

В настоящее время Киркоров находится в отеле в Сочи, его жизни ничего не угрожает. Музыкант поблагодарил поклонников за переживания, а спасателей за помощь.

Сьемочная группа находилась в каньоне Псахо в Краснодарском крае, когда начался ливень. «Послали сигнал SOS, как «Титаник»», — сообщал певец.