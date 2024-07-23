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    Киркоров выбрался из ущелья

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    Сьемочная группа фильма «Братья» и задействованный на сьемках певец Филипп Киркоров благополучно выбрались из ущелья, в котором они застряли из-за непогоды. Об этом артист рассказал в своих соцсетях вечером 23 июля.

    В настоящее время Киркоров находится в отеле в Сочи, его жизни ничего не угрожает. Музыкант поблагодарил поклонников за переживания, а спасателей за помощь.

    Сьемочная группа находилась в каньоне Псахо в Краснодарском крае, когда начался ливень. «Послали сигнал SOS, как «Титаник»», — сообщал певец.

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