«Мы застряли в горах, выбраться не можем»: Киркоров оказался отрезан от внешнего мира в каньоне Краснодарского края

Народному артисту РФ Филиппу Киркорову, застрявшему в каньоне Краснодарского края вместе с группой, ничего не угрожает. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Екатерину Успенскую.



«Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо... Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает», — сказала Успенская.



Несколько часов назад Филипп Киркоров в своих соцсетях рассказал, что во время съемок они оказались буквально отрезаны от внешнего мира из-за стихии.



«Начался проливной дождь, смерч, гроза. <...> Мы застряли в горах, отсюда выбраться на данный момент не можем. Послали сигнал SOS, как «Титаник». Река поднялась до уровня десяти метров, нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи», — сказал певец.



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