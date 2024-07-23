Сочи накрыло ливнями, грозами и ураганами. В городе-курорте шторм

Город-курорт Сочи превратился за день в город-апокалипсис. Утром 23 июля его накрыло ливнями, грозами и смерчами. О том, что происходит на улицах, рассказывает SOCHI1.RU.



Больше всего не повезло жителям Лазаревского района. Там уже наблюдали смерч над морем. В Дагомысе из-за штормовых ветров упало дерево. Оно перекрыло две полосы дороги. Другая проезжая часть оказалась под водой. В курортном районе Лоо дороги превратились в одну большую реку, по которой с трудом плывут машины.