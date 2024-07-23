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    Сочи накрыло ливнями, грозами и ураганами. В городе-курорте шторм

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    Город-курорт Сочи превратился за день в город-апокалипсис. Утром 23 июля его накрыло ливнями, грозами и смерчами. О том, что происходит на улицах, рассказывает SOCHI1.RU.

    Больше всего не повезло жителям Лазаревского района. Там уже наблюдали смерч над морем. В Дагомысе из-за штормовых ветров упало дерево. Оно перекрыло две полосы дороги. Другая проезжая часть оказалась под водой. В курортном районе Лоо дороги превратились в одну большую реку, по которой с трудом плывут машины.

    Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU
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    Под властью стихии Сочи, по данным синоптиков, будет находиться 23 и 24 июля. В районе Магри возможно возникновение смерчей.

    Жителей и туристов попросили по возможности не ходить к морю, не находиться под деревьями и не оставлять под ними машины.

    В администрации города было принято решение закрыть все пляжи из-за штормового предупреждения.

    «На текущий момент частично ограничено купание на пляжных территориях в Центральном районе, Хостинском, Лазаревском и Адлерском», — уточнили в администрации.

    Все спасательные службы следят за текущей обстановкой.

    Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

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