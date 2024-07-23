«Мне прилетел в лицо кулак». В Петербурге спорят, кто, кого и почему бил в больнице

Петербурженка, поступившая в Покровскую больницу за оказанием медпомощи, уехала оттуда с синяками. В беседе с «Фонтанкой» 23 июля 58-летняя Ирина рассказала, что причиной конфликта стал лишь уточняющий вопрос.

Потасовка с последствиями разгорелась в ночь на 19 июля в приемном покое больницы в Василеостровском районе. «Я поступила с почками, меня привезли на скорой, рядом был муж. Два часа просидела в коридоре, все это время были нетронуты и анализы, которые я сдала. В итоге я зашла в кабинет и спросила у врача: два часа прошло, вы хоть что-нибудь сделаете?» — вспоминает Ирина.



В ответ мужчина в медицинском халате якобы нецензурно попросил пациентку покинуть кабинет. «А потом тут же мне прилетел в лицо кулак, потом еще один. Там была медсестра еще. И вы думаете, кто-то мне помог? Там здоровый мужик был, а я — 50 килограмм. <…> Муж держал его [врача] за форму, за грудки, а после охрана и врач выволакивали мужа из кабинета», — добавила собеседница.

Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться





Но с другой стороны ситуация выглядит иначе. Как рассказал «Фонтанке» знакомый с ситуацией источник, женщину с обострением будто бы привезли в больницу в нетрезвом виде. Сопровождал муж — в таком же состоянии. В один момент пациента якобы ударила врача по лицу, круто развернулась и упала. Медик принялся ее поднимать, за что, по данным нашего собеседника, получил удар от мужа. Затем последний резко открыл дверь и снова свалил супругу с ног. В ответ на это Ирина призналась — было выпито полбокала шампанского. «В этот день была регистрация моей дочери. Я пить много не могу в силу больных почек, и так приступ получился. Но в результате похода у меня сейчас опухшая левая щека, синяк на глазу, синяк на копчике и плече, на колене. Меня там тошнило на полу, но это нормальное явление при почках», — добавила женщина.



Ирина уже сняла побои в травмпункте и написала заявление в полицию. «Фамилию врача мне не говорят. Больница на нас тоже написала заявление, еще нам выписали штраф по 500 рублей за пьяный дебош», — указала собеседница.

