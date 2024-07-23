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    В Петербурге котик оказался в центре расследования. Мурзика вернули хозяйке вместе с жемчугом

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    2 комментария

    Выборгский районный суд приговорил петербуржца к одному году условно за кражу у бывшей возлюбленной драгоценностей и кота Мурзика. Мужчина считал, что после расставания они должны были достаться ему. Необычную историю 23 июля рассказала Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов города.

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    Согласно материалам дела, пара, прожившая вместе шесть лет, рассталась в августе прошлого года. После ссоры девушка выгнала своего партнера из коммунальной квартиры и сменила замки. Однако спустя четыре дня мужчина вернулся, вскрыл комнату и забрал своего любимца Мурзика. Заодно прихватил драгоценности — жемчужный браслет за 22 тысячи рублей и кольцо за 8 тысяч.

    Как пояснил обвиняемый, он пришел за котом, но в состоянии эмоционального потрясения забрал все, что когда-либо дарил своей бывшей девушке. Он утверждал, что не имел умысла на хищение, а лишь действовал «по праву принадлежности».

    Суд учел, что ущерб потерпевшей был полностью возмещен, Мурзик тоже вернулся к своей хозяйке. Похитителя кота признали виновным и наказали годом условно.

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    Комментарии 2

    ixform23 Июл 2024 в 19:22
    ну вот
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