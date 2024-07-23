Вопросами поддержки Украины займутся Минфин и Госдеп

Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, которые предусмотрены американским законом о поддержке Украины. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома 22 июля (по Москве).
Речь идет об отдельных положениях закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины». Они касаются возможности конфискации замороженных российских активов.«Министр финансов уполномочен и обязан опубликовать настоящий меморандум в федеральном реестре», — говорится в документе.
О причинах такого решения не сообщается.
Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии. В заявлении президента при этом было указано, что он намерен продолжать исполнять обязанности до окончания срока полномочий.