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    Вопросами поддержки Украины займутся Минфин и Госдеп

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    Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, которые предусмотрены американским законом о поддержке Украины. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома 22 июля (по Москве).

    Речь идет об отдельных положениях закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины». Они касаются возможности конфискации замороженных российских активов.«Министр финансов уполномочен и обязан опубликовать настоящий меморандум в федеральном реестре», — говорится в документе.

    О причинах такого решения не сообщается.

    Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии. В заявлении президента при этом было указано, что он намерен продолжать исполнять обязанности до окончания срока полномочий.

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