Жилет коллаборациониста и пальто Северянина. Как петербуржец собирает дореволюционную одежду

Никита Оводков 12 лет собирает, реставрирует и изучает гардероб жителей дореволюционной России. Сейчас в его коллекции более
Как начиналась коллекция
Первым приобретением Никиты Оводкова стали борцовки — мужские ботинки из телячьей кожи для занятий спортом. Решение было спонтанным. «Мне понравилась сама текстура кожи, из которой они сделаны, то, что это старая вещь, у нее интересное назначение. Стоимость, по-моему, тоже была небольшая. Захотелось просто купить, чтобы полюбоваться», — рассказывает он. Потом было несколько лет «хаотичного накопительства», но постепенно пришло понимание, что собранный материал требует более глубокого изучения. «Я уже тогда получал профильное образование (Никита Оводков выпускник истфака СПбГУ. — Прим. ред.), это [покупка старинных вещей] стало одним из хобби и одновременно исследованием. Было много вопросов, которые я задавал и сам себе, и этой одежде, и не находил ответа», — отмечает Никита Оводков.
Сейчас в коллекции петербуржца
Где купить дореволюционную одежду
На блошиных рынках, по мнению Никиты Оводкова, искать такие вещи бесполезно. Главный канал — это объявления на Avito и различные онлайн-аукционы. «Люди разбирают чердаки на даче или антресоли городской квартиры, сундуки, коробки и выставляют найденное на продажу», — рассказывает Никита Оводков. Иногда это одна вещь, иногда целое собрание. Один из самых ярких примеров — наследие семьи Фоминых. «Иван Фомин начал карьеру врача до
Еще один источник старинной одежды — ветхие экземпляры из списанных театральных запасов. «Наши театры — это большие держатели коллекций старых вещей. Еще в советское время они активно собирали их, давали объявления, и население приносило с антресолей дореволюционный и ранний советский костюм. Поэтому очень часто всплывают различные предметы с метками театров», — объясняет Никита Оводков.
Так в коллекцию попал жилет, принадлежавший актеру Всеволоду Блюменталь-Тамарину. «С виду это совершенно обычный жилет, порванный, в ветхом состоянии. Но на нем обнаружилась владельческая надпись (это само по себе большая редкость): Блюменталь-Тамарин. Это русский актер, который больше известен как коллаборационист: он в
Сколько стоят исторические вещи
Какой-то сложившейся ценовой политики нет — всё зависит от того, как договорятся продавец и покупатель. «У меня нет финансовых возможностей приобретать предметы за
Но зачастую реставрация вещей обходится дороже, чем покупка. Самые сложные вещи — головные уборы. Например, картуз, найденный на чердаке дома в Саблино, стоил
«Русская одежда должна оставаться в России»
В отличие от других российских коллекционеров старинной одежды, приобретающих вещи на иностранных аукционах, Никита Оводков четко следует правилу: покупать только то, что носили жители Российской империи и раннего Советского Союза. «Я сторонник того, чтобы русская одежда оставалась на территории России, а западная — на территории Запада», — объясняет он.
Но в России дореволюционной одежды сохранилось крайне мало, признает он. Во время Первой мировой войны возник дефицит, потому что швейная промышленность была практически полностью ориентирована на нужды фронта. Во время революции
Еще одно отличие от других коллекций — универсальность. Свою задачу Никита Оводков видит в создании цельного образа горожанина рубежа
Как определить возраст вещей
Приблизительный период — благодаря насмотренности — можно определить почти автоматически. Но случаются и промахи. Например, приобретенный «винтажный халат» Никита Оводков сначала датировал началом
Какие-то фасоны пережили революцию и оставались популярными при советской власти. «Например, дореволюционный фасон мужской рубашки встречается вплоть до
Чтобы минимизировать ошибки в датировке, исследователь собирает образцы, маркированные фабриками по изготовлению одежды. Это позволит лучше распознавать аналогичные предметы.
«Пальто Игоря Северянина»
Иногда вещи попадают в коллекцию вместе с семейной легендой. «Частично это можно проверить, например пробить по справочникам, что такой-то в жил Петербурге в такие-то годы, значит, предположительно, это его предмет одежды», — говорит Никита Оводков.
Черное пальто с воротником из каракуля могло принадлежать кому-то из семьи или окружения поэта Игоря Северянина. Во всяком случае, так считала его предыдущая владелица. «В Москве живет одна женщина, у которой есть коллекция семейных артефактов. У нее хранилось пальто, которое, с ее слов, принадлежало кому-то из окружения или семьи Игоря Северянина. И с такой легендой оно попало ко мне», — рассказывает исследователь. Шансы однажды подтвердить эту гипотезу есть. «Теоретически в личном архиве Игоря Северянина может найтись фотография кого-то в этом пальто, и его можно будет опознать», — считает он.
Загадка спортивного пояса
В коллекции Никиты Оводкова есть несколько широких мужских поясов с кармашками для часов. Исследователь отмечает, что это уникальный, характерный только для России предмет гардероба, на Западе он не встречается. «Если взять коллекцию Метрополитен-музея в Нью-Йорке, самую крупную по костюму, или западные аукционы, то ни одного подобного там я не заметил. Кроме того, эти пояса не фигурируют и в иностранных прейскурантах начала
По одной из версий, у этих предметов пролетарское происхождение. Рабочие часто носили косоворотки навыпуск и не использовали подтяжек. Им нужно было каким-то образом фиксировать брюки, поэтому они покупали эластичные пояса. А поскольку в гардеробе мужчин начала
Любимая вещь — носки
По словам Никиты Оводкова, его любимая вещь в коллекции — это мужские носки. «Во-первых, это редкая вещь сама по себе, потому что максимально утилитарная. Никто не хранит мужские носки: как только они протираются, их сразу выбрасывают», — объясняет он. Во-вторых, дореволюционные сильно отличаются от тех, к которым мы привыкли: они были более высокими и фиксировались на ноге специальными подвязками с зажимами, которые крепились на икру. Один такой предмет исследователь упустил. И когда в социальных сетях всплыло объявление, что какой-то перекупщик продает, он сразу же связался с продавцом и внес предоплату. Покупка превзошла ожидания, поскольку оказалась еще и с пломбой московской таможни
Чего не хватает в коллекции
Самый возрастной экспонат коллекции Никиты Оводкова датируется серединой
Формирование коллекции пока не завершено. «Пока мало дамских полных костюмов и платьев, чтобы и лиф, и юбка из одного комплекта. Они редкие или встречаются в таких ценовых категориях, что мне просто не потянуть. Поэтому при любой возможности приобрести такое или получить в дар, я стараюсь не упустить», — говорит он. Также эксперт планирует пополнять коллекцию аксессуаров — сумочек, зонтов, кошельков.
На днях Никита Оводков закончил работать над книгой, посвященной мужскому костюму второй половины
Что из моды надо вернуть
Соблазна примерить дореволюционный гардероб, по словам Никиты Оводкова, у него не возникало. «Я не любитель винтажа и предпочитаю городской кэжуал. Единственное, я как-то в научных целях пытался оценить размер сюртуков, попытался надеть и понял, что большинство из них мне мало, хотя я не самый крупный», — говорит он.
Но некоторые вещи следовало бы снова ввести в обиход. Например, уже сейчас вернулась мода на косоворотки. «Я ношу косоворотки современного бренда, потому что это очень удобно. В целом их можно комбинировать и с джинсами, и с брюками, и с чем угодно», — рассказывает Никита Оводков. Еще одна функциональная вещь — это пуговица на рубашке, с помощью которой она крепилась к брюкам. Эта деталь не давала рубашке выбиваться из-за пояса — к примеру, если человек потянется что-то достать и высоко поднимет руки. «Вот этот элемент было бы неплохо вернуть, но я не знаю, насколько это актуально сейчас для кого-то, помимо меня», — говорит эксперт.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»