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    Митинг у посольства США прошел успешно. SHAMAN — заслуженный артист РФ

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    Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 22 июля.

    В указе Ярослава Дронова называют артистом-вокалистом и членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Согласно тексту документа, артист, как и другие отмеченные исполнители, получил звание заслуженного артиста «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    19 июля SHAMAN провел концерт возле посольства США в Москве. Выступление он назвал ответом на блокировку своего канала в YouTube 4 июля. В конце выступления певец полил собравшихся у посольства США шампанским.

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