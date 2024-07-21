«Впервые в жизни сам звоню мошенникам». Как «администрация президента» просила отельера «Гельвеции» помочь больному ребенку

Отельер «Гельвеции» Юнис Теймурханлы чуть не стал жертвой мошенников. В схеме — имена из администрации президента, чиновники Смольного и якобы сбор средств на лечение маленькому ребенку. Об этом владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» рассказал в своем телеграм-канале 21 июля.



Юнис Теймурханлы прилетел с сыном в Берлин и стоял на паспортном контроле, когда ему позвонила помощница — отельера разыскивает чиновник из администрации президента. Он звонит по оставленному номеру — отвечает «серьезный интеллигентный голос». «Чиновник» рассказывает, что сейчас готовят федеральный проект в сфере гостиничного бизнеса и настаивает на встрече. Причем как можно скорее, и не в Петербурге, а в Москве. Чиновник добавляет, что порекомендовали отельера в Смольном.