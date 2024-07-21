«Впервые в жизни сам звоню мошенникам». Как «администрация президента» просила отельера «Гельвеции» помочь больному ребенку

Отельер «Гельвеции» Юнис Теймурханлы чуть не стал жертвой мошенников. В схеме — имена из администрации президента, чиновники Смольного и якобы сбор средств на лечение маленькому ребенку. Об этом владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» рассказал в своем телеграм-канале 21 июля.
Юнис Теймурханлы прилетел с сыном в Берлин и стоял на паспортном контроле, когда ему позвонила помощница — отельера разыскивает чиновник из администрации президента. Он звонит по оставленному номеру — отвечает «серьезный интеллигентный голос». «Чиновник» рассказывает, что сейчас готовят федеральный проект в сфере гостиничного бизнеса и настаивает на встрече. Причем как можно скорее, и не в Петербурге, а в Москве. Чиновник добавляет, что порекомендовали отельера в Смольном.
Договорились для начала созвониться. И тут чиновник как бы между делом говорит: «Вы знаете, еще один такой деликатный вопрос. Его курирует лично Антон Эдуардович», — имея в виду руководителя администрации президента Антона Вайно. Якобы администрация собирает 4,2 миллиона рублей на лечение восьмилетнего ребенка, больного лейкемией, в Израиле, вовлекает предпринимателей и предлагает им поучаствовать.
Пока Юнис Теймурханлы обдумывал, какую сумму и как перевести, нетерпеливый чиновник присылает сообщение: «Обозначьте сразу сумму, которую вы сможете внести». «И тут закралось сомнение, неужели в администрации президента нечем заняться», — рассказывает отельер.
Как оказалось, с одним из чиновников Смольного «администрация президента» действительно связывалась и Юниса разыскивала. Правда, не лично, а через приемную. Номер, по которому отельер общался с «администрацией», оказался записан не на мужчину, а на женщину. Тогда он попросил помощницу перезвонить и уточнить детали: на какое юрлицо средства переводить, по какому договору. Тут от былой настойчивости не осталось и следа. Мошенник быстро попрощался и бросил трубку.
«Удивительно то, что я впервые в жизни звоню сам мошенникам, инициирую разговор я сам. Схема, я считаю, такая, очень изощренная», — поделился Юнис Теймурханлы.