Новый экомаршрут открыли на берегу Финского залива. Там растет дуб — ровесник Петра I

В Петербурге шестой по счету экомаршрут появился на берегу Финского залива. «Бугаиную тропу» обустроили на территории заказника «Северное побережье Невской губы» у Лисьего Носа, в открытии 20 июля принял участие губернатор Александр Беглов.

Протяженность нового экомаршрута составила около двух километров. Начинается он от Полянской дороги у Приморского шоссе и заканчивается рядом с Финским заливом. Половина маршрута проходит по деревянным настилам. Также на оборудованной территории появились обзорные площадки для наблюдения за птицами, в заказнике их насчитывается 183 вида. Обитающая здесь большая выпь подарила тропе свое имя.

Одна из главных достопримечательностей маршрута — старейший в заказнике черешчатый дуб, ровесник Петра Первого. Возраст дерева составляет 340–460 лет. В 2021 году дуб получил статус «памятника живой природы».

«Перед нами стояла непростая задача не только сохранить первозданный природный комплекс в черте города, но и показать его петербуржцам», — цитирует главу города администрация.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о лучшей экотропе города и области по версии премии «(От)Личный Петербург», она расположена в Курортном районе.

