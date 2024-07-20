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    Новый экомаршрут открыли на берегу Финского залива. Там растет дуб — ровесник Петра I

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    В Петербурге шестой по счету экомаршрут появился на берегу Финского залива. «Бугаиную тропу» обустроили на территории заказника «Северное побережье Невской губы» у Лисьего Носа, в открытии 20 июля принял участие губернатор Александр Беглов.

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    Протяженность нового экомаршрута составила около двух километров. Начинается он от Полянской дороги у Приморского шоссе и заканчивается рядом с Финским заливом. Половина маршрута проходит по деревянным настилам. Также на оборудованной территории появились обзорные площадки для наблюдения за птицами, в заказнике их насчитывается 183 вида. Обитающая здесь большая выпь подарила тропе свое имя.

    Одна из главных достопримечательностей маршрута — старейший в заказнике черешчатый дуб, ровесник Петра Первого. Возраст дерева составляет 340–460 лет. В 2021 году дуб получил статус «памятника живой природы».

    «Перед нами стояла непростая задача не только сохранить первозданный природный комплекс в черте города, но и показать его петербуржцам», — цитирует главу города администрация.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о лучшей экотропе города и области по версии премии «(От)Личный Петербург», она расположена в Курортном районе.

    «(От)личный Петербург» просит читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному варианту в каждой номинации. Маленькие хранители города или вкусные штучки? Для семьи или для двоих? Вечное или сезонное? В нашей премии представлены все оттенки Северной Пальмиры. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

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