причин, по которым петербуржцы выбирают Курортный район
В Петербурге много прекрасных мест, где отлично живется, но, пожалуй, ни одно из них не пользуется такой популярностью, как Курортный район. Мы назовем всего пять причин, но у вас их наверняка может быть больше!
Море — рядом!
Финский залив — источник бесконечной радости. Закаты и рассветы, солнце, пробившееся сквозь тучи и отражающееся от глади воды, свежий ветер, романтический запах свежести, танцы волн или спокойствие водной глади…
А еще летом — это купание и красивый северный загар, пляжный волейбол и прогулки на сапах, занятия йогой на свежем воздухе и даже полеты на кайтах. Для зимы жители побережья готовят беговые лыжи и снегокаты. Во все же остальные времена года на пляже можно практически бесконечно гулять, заниматься скандинавской ходьбой, бегать, кататься на велосипеде, дышать полной грудью и радоваться простору вокруг. И так хорошо засыпать под шум прибоя...
А еще летом — это купание и красивый северный загар, пляжный волейбол и прогулки на сапах, занятия йогой на свежем воздухе и даже полеты на кайтах. Для зимы жители побережья готовят беговые лыжи и снегокаты. Во все же остальные времена года на пляже можно практически бесконечно гулять, заниматься скандинавской ходьбой, бегать, кататься на велосипеде, дышать полной грудью и радоваться простору вокруг. И так хорошо засыпать под шум прибоя...
С другой стороны — сосновые леса
Курортный район — один из самых зеленых в Петербурге. Существенно больше половины его площади занимают леса.
Они не только красивы, но и полезны для здоровья. Хвойные деревья, которые здесь растут, выделяют большое количество фитонцидов. Эти вещества убивают многие микробы или тормозят их рост и даже могут понизить давление у гипертоников!
Прогулки по лесу и занятия спортом в такой атмосфере оказывают благотворное воздействие на здоровье и улучшают настроение и общее состояние. Оттенки зелени помогает отдохнуть зрению, уставшему от монотонной нагрузки на работе или дома. А шум крон успокаивает и способствует достижению внутренней гармонии.
Они не только красивы, но и полезны для здоровья. Хвойные деревья, которые здесь растут, выделяют большое количество фитонцидов. Эти вещества убивают многие микробы или тормозят их рост и даже могут понизить давление у гипертоников!
Прогулки по лесу и занятия спортом в такой атмосфере оказывают благотворное воздействие на здоровье и улучшают настроение и общее состояние. Оттенки зелени помогает отдохнуть зрению, уставшему от монотонной нагрузки на работе или дома. А шум крон успокаивает и способствует достижению внутренней гармонии.
В Курортном районе находится «Сестрорецкое болото» — лучшая экотропа города и области по версии премии «(От)Личный Петербург»! А вдоль берега залива среди сосен проложена тропа «Комаровский берег», по которой можно ездить на велосипеде.
Богатая история и много интересных мест
На территории района много исторических мест: от парка «Дубки», посаженного Петром I, до линии Маннергейма, от дач конца XIX века до рукотворного озера Разлив, на берегу которого XVIII веке Иван Ефимов изобретал подводную лодку — ее макет тут до сих пор стоит. А сколько знаменитых людей здесь жили! Илья Репин, Анна Ахматова, Александр Блок, Галина Уланова, Михаил Зощенко… Список можно продолжать.
Развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность
В Курортном районе есть все, что нужно для жизни: школы, поликлиники, детские сады, супермаркеты и рестораны, досуговые центры и общественные пространства, музеи и концертные залы. На территории района проводят фестивали, опен-эйры и другие культурные мероприятия. Здесь принимают отдыхающих несколько крупных и хорошо известных в городе санаториев, работают детские летние лагеря.
И при этом сюда достаточно легко доехать. По Западному скоростному диаметру при хорошей транспортной обстановке можно достичь центра Петербурга меньше, чем за полчаса. По тому же ЗСД до аэропорта — практически прямая дорога: бывает, что и меньше часа. До Кольцевой тоже можно добраться очень быстро.
И при этом сюда достаточно легко доехать. По Западному скоростному диаметру при хорошей транспортной обстановке можно достичь центра Петербурга меньше, чем за полчаса. По тому же ЗСД до аэропорта — практически прямая дорога: бывает, что и меньше часа. До Кольцевой тоже можно добраться очень быстро.
Современное жилье — и не только частные дома
Застройка района ведется достаточно бережно, но при этом здесь растут современные дома, жилые комплексы и апартаменты со всеми городскими удобствами. Иногда это точечная застройка, а иногда — целые микрорайоны посреди практически нетронутой природы.
Один из таких кварталов с поэтичным названием «Мир внутри» находится недалеко от Сестрорецка. Сейчас в нем уже заселены несколько корпусов, но можно приобрести апартаменты в двух, которые еще строятся: там доступны 254 лота площадью от 26,57 до 91,97 кв. метров.
Один из таких кварталов с поэтичным названием «Мир внутри» находится недалеко от Сестрорецка. Сейчас в нем уже заселены несколько корпусов, но можно приобрести апартаменты в двух, которые еще строятся: там доступны 254 лота площадью от 26,57 до 91,97 кв. метров.
Все перечисленные ранее плюсы района здесь сошлись на одной территории. В двух шагах — берег Финского залива и пляж, вокруг растут сосны. Неподалеку исторический комплекс «Сестрорецкого курорта», парк «Дубки» и экотропа «Сестрорецкое болото».
Но зачем куда-то ехать? Все для повседневной жизни есть прямо на территории квартала: прогулочные зоны, беседки, игровые и спортивные площадки, продуктовый магазин «Ничего лишнего», ресторан с террасой «Хорошие люди внутри», кафе с пекарней, досуговый центр «Мы – соседи» с коворкингом, спортивным залом, помещениями для творческих мастерских, лекторием. А чтобы достичь спокойствия в атмосфере безмятежного созерцания, можно пойти в необычные зоны отдыха: на покрытых террасной доской и галькой видовых площадках на крыше можно читать, загорать, заниматься йогой, работать или просто смотреть на залив.
Выбрать подходящую планировку и узнать стоимость лотов можно на сайте проекта
Выбрать подходящую планировку и узнать стоимость лотов можно на сайте проекта
Минут за десять на автомобиле можно добраться до самого Сестрорецка с его полноценной инфраструктурой, которая включает одну из самых современных больниц города, несколько школ, библиотеки, детские сады, магазины и рестораны. В другую сторону по Приморскому шоссе — череда ресторанов и развлекательных центров на берегу в Солнечном, Репино и Комарово.
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*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ООО «ССН»
Другие источники фотографий: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ООО «ССН»
Другие источники фотографий: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
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