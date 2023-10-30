В Курортном районе есть все, что нужно для жизни: школы, поликлиники, детские сады, супермаркеты и рестораны, досуговые центры и общественные пространства, музеи и концертные залы. На территории района проводят фестивали, опен-эйры и другие культурные мероприятия. Здесь принимают отдыхающих несколько крупных и хорошо известных в городе санаториев, работают детские летние лагеря.



И при этом сюда достаточно легко доехать. По Западному скоростному диаметру при хорошей транспортной обстановке можно достичь центра Петербурга меньше, чем за полчаса. По тому же ЗСД до аэропорта — практически прямая дорога: бывает, что и меньше часа. До Кольцевой тоже можно добраться очень быстро.