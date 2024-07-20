Не получилось выбраться в отпуск из Петербурга? Есть способ качественно отдохнуть

Фото: Anna_Pakutina / iStock Поделиться Поделиться





Если провести летний отпуск вам придется в своем городе, а у вас это Петербург, то повода расстраиваться точно нет. Здесь тоже можно качественно отдохнуть и перезагрузиться. Как это сделать, «(От)Личный Петербург» узнал у эксперта.



Вообще испытывать разочарование из-за того, что вам не удалось организовать себе полноценное путешествие на время отпуска, — нормально. Если вам грустно, не глушите в себе это чувство.

— Важно не убегать от чувства разочарования и не прятаться в делах и занятости. Если вы столкнулись с подобным, дайте себе возможность погрустить, возможно даже день полежать, завернувшись в одеяло, — советует Анна Лабанова — практикующий психолог, психоаналитик, преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа.



Нагоревавшись, можете приступать к следующему шагу: разобраться в ситуации. Ведь если она вас беспокоит, проблему нужно решать. Попробуйте задать себе следующие вопросы:

Почему я на самом деле расстроился (-лась)? Что или кто доставляет мне чувство разочарования? Что меня обижает в сложившейся ситуации больше всего? Когда вы завершите сеанс саморефлексии, можно переходить к финальному шагу — организации качественного отдыха. Хорошенько подумайте и постарайтесь ответить на следующий вопрос: «Что я могу сделать с имеющимся у меня ресурсами финансами, временем, возможностями, мотивацией и сегодняшним физическим состоянием?»

Как организовать хороший отдых дома Планируя домашний отпуск, не забывайте: место, где вы его проводите, не влияет на качество отдыха. Самое главное — временно исключить из жизни деятельность, которая вызвала усталость.



— Попробуйте придумать идеи для отдыха для себя, своей семьи или друзей. Совместный досуг может стать настоящим приключением, которое не только позволит улучшить микроклимат в семье, но и будет способствовать укреплению доверительных отношений, — предлагает Анна Лабанова. — Если у вас не получилось уехать, то можете устроить себе день туриста в своем городе: гуляйте без цели, загляните в те места, в которых никогда не бывали, покормите голубей или почитайте на лавочке.



У «(От)Личного Петербурга» есть десятки бесплатных маршрутов, которые позволят вам увидеть малоизвестные достопримечательности нашего города. Читайте наш неформальный путеводитель, выбирайте места, в которых еще не бывали!

