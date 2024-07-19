Завидуй, Америка. Shaman выступит перед посольством США в ответ на блокировку своего YouTube-канала

Российский певец Shaman выступит у посольства США в Москве. Как написал артист в своем Telegram-канале 19 июля, это станет ответом на блокировку его YouTube-канала.
«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить!» — заявил Shaman.
У посольства США уже смонтировали сцену с медиаэкраном. Продолжается работа по установке музыкального оборудования. Начало концерта запланировано на 21:00.
4 июля стало известно о блокировке YouTube-канала Shaman. Ранее,