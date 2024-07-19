    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    758мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.88eur96.1

    Завидуй, Америка. Shaman выступит перед посольством США в ответ на блокировку своего YouTube-канала

    1415
    20 комментариев

    Российский певец Shaman выступит у посольства США в Москве. Как написал артист в своем Telegram-канале 19 июля, это станет ответом на блокировку его YouTube-канала.

    «Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить!» — заявил Shaman.

    ПоделитьсяПоделиться

    У посольства США уже смонтировали сцену с медиаэкраном. Продолжается работа по установке музыкального оборудования. Начало концерта запланировано на 21:00.

    4 июля стало известно о блокировке YouTube-канала Shaman. Ранее, 24 июня, певца внесли в санкционный список Евросоюза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close