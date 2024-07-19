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    Гость из Армении лишился уха в драке в ресторане под Петербургом

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    Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего петербуржца в квартире на Маршала Блюхера. Мужчину подозревают в драке с гражданином Армении, который в итоге лишился уха, об этом 19 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Полиция установила, что инцидент произошел между двумя посетителями ресторана на Приморском шоссе в поселке Репино. Конфликт между 30-летним петербуржцем и 20-летним уроженцем Закавказья быстро перерос в драку.

    Оба обратились с травмами в больницу: петербуржца отпустили после оказания медицинской помощи с ушибами головы, тела и переломом носа, второму пострадавшему, согласно экспертизе, причинен вред, выразившийся в «неизгладимом обезображивании лица».

    Возбуждено уголовное дело по 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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