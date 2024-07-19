Гость из Армении лишился уха в драке в ресторане под Петербургом

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего петербуржца в квартире на Маршала Блюхера. Мужчину подозревают в драке с гражданином Армении, который в итоге лишился уха, об этом 19 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что инцидент произошел между двумя посетителями ресторана на Приморском шоссе в поселке Репино. Конфликт между 30-летним петербуржцем и 20-летним уроженцем Закавказья быстро перерос в драку.

Оба обратились с травмами в больницу: петербуржца отпустили после оказания медицинской помощи с ушибами головы, тела и переломом носа, второму пострадавшему, согласно экспертизе, причинен вред, выразившийся в «неизгладимом обезображивании лица».