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    Ремонт на станции метро «Улица Дыбенко» ограничит вход в нее по утрам

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    На станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга стартует капитальный ремонт гранитных полов привестибюльной территории. Из-за работ по утрам туда могут ограничить вход.

    Работы продлятся с 22 июля по 10 августа, сообщает 19 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Из-за них по рабочим дням возможны ограничения на вход в вестибюль станции в период с 7:45 до 8:45. При необходимости этот интервал могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

    От метро «Улица Дыбенко» до ближайших станций можно доехать наземным транспортом. До станции «Проспект Большевиков» ходят автобусы №№ 140, 191, 264, 288 и 255А, а также троллейбус № 43. А до станции «Ломоносовская» идут автобусы №№ 97, 140, 228, 264, 288 и троллейбусы № 14 и № 28.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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