FPV-дрон под Белгородом взорвал машину, она врезалась в забор и загорелась. Есть раненые

Три человека пострадали 18 июля в результате атаки FPV-дрона в селе Отрадное Белгородского района. Мишенью беспилотника стал едущий автомобиль, за рулем которого была женщина. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. По информации администрации, женщина не пострадала», — отмечает Гладков.
Ранения получили женщина, мужчина и юноша, которые во время атаки оказались рядом. Мужчину везут в областную клиническую больницу, у него осколочные ранения грудной клетки и ноги. Женщина и 17-летний молодой человек получили ушибы и после оказания медпомощи на месте от госпитализации отказались.
Машина сгорела. В домовладении повреждены забор, фасад, навес и ещё один автомобиль.