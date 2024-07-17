В Москве горит здание Центра цифровизации образования. У пожара — повышенный ранг сложности

В Москве на Пресненском Валу 17 июля загорелось здание Центра цифровизации образования. О происшествии сообщает ТАСС.

По данным издания, пожару присвоен повышенный ранг сложности, о чем заявили источники в оперативных службах. Представители администрации заявили пожарным, что эвакуация людей из горящего здания проведена, внутри никого не осталось.

Дептранс столицы уведомил, что в связи с возгоранием в доме на Пресненском Валу на время работы оперативных и экстренных служб движение по улице перекрыто.

Как пишет MSK1.ru, на месте пожара сильное задымление, клубы дыма видно даже у станции метро «Улица 1905 года». Экстренные службы уже приступили к ликвидации огня.