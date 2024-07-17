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    В Москве горит здание Центра цифровизации образования. У пожара — повышенный ранг сложности

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    4 комментария

    В Москве на Пресненском Валу 17 июля загорелось здание Центра цифровизации образования. О происшествии сообщает ТАСС.

    МЧС России

    Соцсети

    По данным издания, пожару присвоен повышенный ранг сложности, о чем заявили источники в оперативных службах. Представители администрации заявили пожарным, что эвакуация людей из горящего здания проведена, внутри никого не осталось.

    Дептранс столицы уведомил, что в связи с возгоранием в доме на Пресненском Валу на время работы оперативных и экстренных служб движение по улице перекрыто.

    Как пишет MSK1.ru, на месте пожара сильное задымление, клубы дыма видно даже у станции метро «Улица 1905 года». Экстренные службы уже приступили к ликвидации огня.

    Источник «360» сообщает, что пожар в административном здании начался на чердаке. В настоящий момент для тушения огня на место происшествия прибыл вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. По данным МЧС, к тушению пожара привлечено более 100 специалистов и 34 единицы техники. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

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    Комментарии 4

    lachavoje17 Июл 2024 в 20:49
    Комздрав СПб с 2015 г. "не может предоставить мне реестр выписанных мне, и полученных мною как федеральным инвалидом с 2004 г. лекарств" "по техническим причинам". Наверное, в Комздраве СПб их "центр цифровизации" тоже сгорел?)))) Бастрыкин, ауууу!))))
    +0−0
    Виктор Ерёмин17 Июл 2024 в 19:50
    Цифровизация российская горит! Символично...
    +5−0
    870217 Июл 2024 в 19:43
    Ни дня без черных лебедей.
    +2−0
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