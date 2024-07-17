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    Хаотичная стрельба из окна на Новаторов попала на видео. Досталось машине и чужой кухне

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    4 комментария

    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы из окна восьмиэтажки в Кировском районе Петербурга. Полиция показала, как развлекались юные временные жильцы сдаваемой посуточно квартиры.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 июля, после стрельбы на бульваре Новаторов на двое суток задержан 20-летний ранее судимый петербуржец. Двух его товарищей — юношу и девушку 19-ти лет — отпустили под обязательство о явке.

    «Фонтанка» рассказывала, что о выстрелах в полицию накануне около четырёх часов утра сообщила местная жительница. Стрелка, выглядывавшего из окна последнего этажа восьмиэтажки на бульваре Новаторов, 29, сняли на видео.

    Полицейские нашли в квартире нетрезвую троицу и пневматический пистолет. Предполагается, что из него палили по деревьям, но попали в том числе в дверь припаркованной «Шкоды» и стеклопакет окна кухни в соседнем доме.

    Как выяснилось, компания арендовала квартиру на двое суток. За плечами старшего — условный срок за угон.

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    Комментарии 4

    28240881217 Июл 2024 в 14:40
    в дерево попали?
    +1−0
    DEMOMON17 Июл 2024 в 14:36
    Не, ну так-то наверное прикольно пошмалять из окна. )
    +0−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 14:35
    Как тройничёк?
    +3−0
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