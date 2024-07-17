Хаотичная стрельба из окна на Новаторов попала на видео. Досталось машине и чужой кухне

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы из окна восьмиэтажки в Кировском районе Петербурга. Полиция показала, как развлекались юные временные жильцы сдаваемой посуточно квартиры.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 июля, после стрельбы на бульваре Новаторов на двое суток задержан 20-летний ранее судимый петербуржец. Двух его товарищей — юношу и девушку 19-ти лет — отпустили под обязательство о явке.

«Фонтанка» рассказывала , что о выстрелах в полицию накануне около четырёх часов утра сообщила местная жительница. Стрелка, выглядывавшего из окна последнего этажа восьмиэтажки на бульваре Новаторов, 29, сняли на видео.

Полицейские нашли в квартире нетрезвую троицу и пневматический пистолет. Предполагается, что из него палили по деревьям, но попали в том числе в дверь припаркованной «Шкоды» и стеклопакет окна кухни в соседнем доме.



Как выяснилось, компания арендовала квартиру на двое суток. За плечами старшего — условный срок за угон.

