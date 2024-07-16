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    CNN: разведка США получила данные, что Иран готовил покушение на Трампа

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    10 комментариев

    Американская разведка за несколько недель до стрельбы в Дональда Трампа получила данные, что Иран готовит покушение на экс-президента США. Об этом со ссылкой на собственные осведомленные источники 16 июля сообщил телеканал CNN.

    Издание подчеркивает: нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, подстреливший Трампа, каким-либо образом связан с иранским заговором.

    Однако полученная информация привела к тому, что в последние недели перед покушением меры безопасности для экс-президента США были усилены.

    Ссылаясь на представителя национальной безопасности США, телеканал пояснил, что Трамп и его избирательный штаб якобы знали о существовавшей угрозе до митинга, на котором произошло покушение на бывшего президента.

    Ранее Трамп заявил, что покушение оказало на него влияние.

    Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице.

    Человек, стрелявший в Дональда Трампа,     убит. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который являлся членом республиканской партии. Кроме того, при покушении погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы.

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    Комментарии 10

    denem16 Июл 2024 в 23:47
    почему тогда не Китай, у Китая больше мотивов, взять хотя бы посольство в Белграде уничтоженное в 1999
    +0−0
    мухомор16 Июл 2024 в 23:43
    Меры на столько были усилены, что люди на митинге Трампа орали и показывали пальцем полицейским и службе безопасности о человеке с винтовкой на крыше, но никто даже не обратил внимания пока тот не начал стрелять. Видео эпичное гуляет.
    Не люблю теории заговоров, но поведение всех намекает на то что покушение спланировал совсем не тот кого убили. Этотфрик с 16 метров в школе не мог попасть, а тут со 150 точно в голову. Только случайность помешала.
    В книге Джек Ричер почти так всё описано.
    +0−0
    17005291216 Июл 2024 в 22:52
    Подонки.Принцип средневековых иезуитов-клевещи,клевещи,чего нибудь да останется.
    +1−1
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