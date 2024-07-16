CNN: разведка США получила данные, что Иран готовил покушение на Трампа

Американская разведка за несколько недель до стрельбы в Дональда Трампа получила данные, что Иран готовит покушение на экс-президента США. Об этом со ссылкой на собственные осведомленные источники 16 июля сообщил телеканал CNN.



Издание подчеркивает: нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, подстреливший Трампа, каким-либо образом связан с иранским заговором.



Однако полученная информация привела к тому, что в последние недели перед покушением меры безопасности для экс-президента США были усилены.



Ссылаясь на представителя национальной безопасности США, телеканал пояснил, что Трамп и его избирательный штаб якобы знали о существовавшей угрозе до митинга, на котором произошло покушение на бывшего президента.

