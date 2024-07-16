«Врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо»: Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 июля сообщил об уходе на больничный. Видеообращение главы региона было опубликовано вечером во вторник в его телеграм-канале.

«Нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, на решение тех задач, которые ставятся перед нами», — объяснил Гладков и добавил, что «чувствует себя не очень хорошо, вылечиться на ногах не удается, и врачи ругаются». Тем не менее «никакой беды страшной нет», уточнил глава региона.

«Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — заключил губернатор. Свой больничный Гладков обещал провести в Белгородской области.

В Белгородской области приняли решение закрыть въезд в 14 населенных пунктов с 23 июля.

