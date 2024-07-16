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    «Врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо»: Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе на больничный

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    3 комментария

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 июля сообщил об уходе на больничный. Видеообращение главы региона было опубликовано вечером во вторник в его телеграм-канале.

    Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

    «Нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, на решение тех задач, которые ставятся перед нами», — объяснил Гладков и добавил, что «чувствует себя не очень хорошо, вылечиться на ногах не удается, и врачи ругаются». Тем не менее «никакой беды страшной нет», уточнил глава региона.

    «Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — заключил губернатор. Свой больничный Гладков обещал провести в Белгородской области.

    В Белгородской области приняли решение закрыть въезд в 14 населенных пунктов с 23 июля.

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    БольничныйВячеслав ГладковГубернаторБелгородская область
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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок16 Июл 2024 в 19:18
    Вариант "я в домике"..
    +0−0
    Mies16 Июл 2024 в 19:01
    Щас заплачу. Бедненький.
    +1−0
    28206267516 Июл 2024 в 18:52
    Что почуял?
    +2−0
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