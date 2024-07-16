Лавров призвал учитывать проблему прав русских в мирных инициативах по Украине

Россия призывает всех, кто выступает с мирными предложениями по решению кризиса на Украине, учитывать проблемы прав русских и нацменьшинств. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает РИА Новости.



В ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел РФ прокомментировал шаги по урегулированию кризиса на Украине. Сергей Лавров заявил, что мирные предложения по Киеву должны также учитывать проблемы прав русских и национальных меньшинств.



«Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств, всех без исключения», — сказал Лавров.



Он также отметил, что игнорирование этого вопроса обесценивает усилия по преодолению конфликта.



16 июля министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Сергей Лавров принял участие в заседании по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

