    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur95.78

    Лавров призвал учитывать проблему прав русских в мирных инициативах по Украине

    1011
    13 комментариев

    Россия призывает всех, кто выступает с мирными предложениями по решению кризиса на Украине, учитывать проблемы прав русских и нацменьшинств. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает РИА Новости.

    В ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел РФ прокомментировал шаги по урегулированию кризиса на Украине. Сергей Лавров заявил, что мирные предложения по Киеву должны также учитывать проблемы прав русских и национальных меньшинств.

    «Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств, всех без исключения», — сказал Лавров.

    Он также отметил, что игнорирование этого вопроса обесценивает усилия по преодолению конфликта.

    16 июля министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Сергей Лавров принял участие в заседании по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей ЛавровСовбез ООНУкраинаПрава русских и нацменьшинств
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    VKuser1533535516 Июл 2024 в 19:17
    А в России права русских будут учитывать?
    +0−0
    Виктор Ерёмин16 Июл 2024 в 18:54
    Вспомнил о дипломатии? С чего бы вдруг? )
    +6−1
    Kit.16 Июл 2024 в 18:48
    И русских, и бурятов, и крымских татар.
    +3−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close