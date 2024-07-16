Пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами нашли у метро «Международная»

В руки врачей попал маленький мальчик, которого нашли у станции метро «Международная» в Петербурге. Его мама утверждает, что ребенок убежал, когда та оплачивала покупки в магазине, об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».
Мальчика нашли в понедельник в районе 16 часов при попытке войти в метро на «Международную», откуда его направили в детскую городскую больницу. По предварительным данным, врачи обнаружили на теле и лице мальчика множественные травмы неизвестной данности, а сам ребенок сказал, что якобы эти следы на теле — дело рук матери.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мальчик проживает в городе Сланцы Ленобласти, но на днях он вместе с мамой приехал в район «Международной» к родственникам — в городе у него живут дядя и двоюродная тетя. Вместе с мамой ребенок гулял на детской площадке, а затем они пошли в магазин, где, как утверждает женщина, во время оплаты покупок мальчик от нее улизнул. Некоторое время она искала сына самостоятельно, после чего сообщила обо всем полиции.
Следы ушибов на теле сына мать объяснила тем, что у нее гиперактивный ребенок, который любит подвижные игры, из-за которых он часто падает, тем самым получает ссадины и синяки на теле. Женщина заверила, что к ребенку физической силы не применяет, не пьет. По предварительным данным, по месту жительства женщина наблюдается у психиатра, к административной и уголовной ответственности никогда не привлекалась.