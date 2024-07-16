Пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами нашли у метро «Международная»

В руки врачей попал маленький мальчик, которого нашли у станции метро «Международная» в Петербурге. Его мама утверждает, что ребенок убежал, когда та оплачивала покупки в магазине, об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».

Мальчика нашли в понедельник в районе 16 часов при попытке войти в метро на «Международную», откуда его направили в детскую городскую больницу. По предварительным данным, врачи обнаружили на теле и лице мальчика множественные травмы неизвестной данности, а сам ребенок сказал, что якобы эти следы на теле — дело рук матери.