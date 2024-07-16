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    На КАД прилег мусоровоз. Пробка растянулась на километры

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    4 комментария
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    ДТП собрало пробку средь бела дня на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. На съезде с КАД опрокинулся самосвал с мусором.

    Около 14 часов 16 июля на пересечении КАД с Октябрьской набережной, на съезде с внешнего кольца в сторону Петербурга, водитель мусоровоза не справился с управлением, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате машина опрокинулась на бок.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Авария обошлась без пострадавших. Движение из-за нее затруднено, но не перекрыто. «На месте уже находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Вызвана спецтехника для подъема грузовика», — добавили в дорожном управлении.

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    По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД растянулся на 4 километра и начинается от развязки с Софийской улицей.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 4

    y. l. g. 78716 Июл 2024 в 16:14
    Усталь, слишком много мусора в десятимиллионной агломерации.
    +0−0
    Панкихой16 Июл 2024 в 14:55
    Чет приуныл.
    +2−1
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