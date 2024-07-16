На КАД прилег мусоровоз. Пробка растянулась на километры

ДТП собрало пробку средь бела дня на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. На съезде с КАД опрокинулся самосвал с мусором.
Около 14 часов 16 июля на пересечении КАД с Октябрьской набережной, на съезде с внешнего кольца в сторону Петербурга, водитель мусоровоза не справился с управлением, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате машина опрокинулась на бок.
Авария обошлась без пострадавших. Движение из-за нее затруднено, но не перекрыто. «На месте уже находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Вызвана спецтехника для подъема грузовика», — добавили в дорожном управлении.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД растянулся на